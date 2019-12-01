回防高雄 韓國瑜籲讓高雄人當總統

（中央社記者王淑芬高雄1日電）高雄市長、國民黨總統參選人韓國瑜今天回防高雄，一早從阿蓮區出發，共跑了8場立委聯合造勢，他火力猛烈批評民進黨執政經濟無能，呼籲讓他當選總統，代表「高雄市出總統了」。

韓國瑜10月16日起請假投入總統選舉，展開全台傾聽之旅，今天返回高雄並排滿和8名立委聯合造勢行程；他在阿蓮區第一站就告訴支持者「很想念大家、回到高雄感受到溫暖」，接著還到岡山為黃韻涵成立「大岡山之友會」揭牌等。

他火力猛烈的批評民進黨執政讓人民過得辛苦也對未來感到悶、苦、茫；他說台灣一定要改變否則日子會越過越辛苦，很多人對未來日子感到憂心。他說「幾十年來高雄從來沒出過總統、這次讓高雄出一個總統」。台下民眾熱情回應並高喊凍蒜。

韓國瑜呼籲支持者不要相信民調，重申在他和立委參選人王齡嬌身上看得到支持的民心。

立委參選人黃韻涵批評民進黨執政多在用數字騙人，她說選區近來關了15家中小企業，令她憂心連帶影響民生家計。韓國瑜指出，傾聽之旅很多民眾反映經濟不好，觀光客不來，他說還憂心ECFA「兩岸經濟合作架構協議」2020到期，如果不簽會造成更大量失業。

他指民民進黨執政交不出漂亮成績單改用欺騙方式，說現在是台灣20年來經濟最好的時候，還講「顧主權」等，他保證「我們最支持中華民國主權、最反對香港澳門一國兩制」，籲支持他，「如果韓國瑜當選總統，那就代表高雄市出了總統」，盼高雄人覺醒「不要再讓民進黨當高雄人的爸爸了」。

前總統馬英九、國民黨主席吳敦義也出席立委參選人黃昭順與韓國瑜聯合競選總部成立造勢大會。馬英九批評蔡總統不承認「九二共識」。

他說，有「九二共識」兩岸才有互信，很多事大致可以推動，但是蔡總統上任後不承認，更可惡的是今年中國國家主席習近平提兩制方案，蔡總統將「九二共識」與「一國兩制」劃上等號，那是很惡毒的扭曲。

他說，九二共識是兩岸統一前雙方就一個中國各自表述的共識，至於一國兩制是大陸對統一後政局的安排，批評蔡總統是用來嚇唬人「選票的考量」；因為她不接受九二共識也讓台灣失去了很多國際組織參與的機會，還批評蔡總統任內斷交7邦交國。

馬英九說，「投蔡總統主權顧不了」，還指民進黨將公投修法到幾乎無法舉辦的地步，是民主的「摧殘者」，形同將公投沒收，不尊重民主制度。

吳敦義呼籲大家要選韓國瑜，下架蔡總統及民進黨，讓兩岸和平發展；經濟共榮、治安良好、社會安定。

韓國瑜再批評民進黨不了解基層民心，有負人民所託，他指現在的民進黨，只愛錢、愛權，不知道人民要什麼，呼籲支持者票投韓國瑜及國民黨。（編輯：陳俊碩）1081201