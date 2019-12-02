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談傾聽之旅45天見聞 韓國瑜：悶苦茫3字形容

最新更新：2019/12/02 16:16
國民黨總統參選人韓國瑜2日赴港都電台接受專訪，暢談近期傾聽之旅見聞，他說，最可怕的是大家對台灣的未來茫然，沒有希望，未來一定要改變。中央社記者董俊志攝　108年12月2日
國民黨總統參選人韓國瑜2日赴港都電台接受專訪，暢談近期傾聽之旅見聞，他說，最可怕的是大家對台灣的未來茫然，沒有希望，未來一定要改變。中央社記者董俊志攝　108年12月2日

（中央社記者程啟峰高雄2日電）國民黨總統參選人韓國瑜今天在港都電台接受專訪暢談傾聽之旅45天見聞，他用「悶」「苦」「茫」3字形容，他說，最可怕的是大家對台灣的未來茫然，沒有希望，未來一定要改變。

韓國瑜中午現身港都電台接受專訪，受到電台副董事長孫國祥率員工熱情相迎，韓國瑜上節目接受專訪近1小時後，離去前與孫國祥等電台員工合影。

韓國瑜在專訪談到，他請假展開傾聽之旅從屏東出發，45天來的見聞可用3個字來形容，第1個字是「悶」，全台各地民眾都很悶，有一口氣出不來，第2個字是「苦」，經濟不景氣，人民日子苦、難過，第3個字是「茫」，可說是最可怕，大家對未來茫然，沒有希望。

韓國瑜表示，台灣人一向重視教育、好客、愛儲蓄，人民具有過好日子的本錢，但如今卻充滿「悶」「苦」「茫」，台灣不能再這樣下去，未來一定要改變。

韓國瑜同時關心台灣年輕人的競爭力，他呼籲下一代的年輕人要重視國際化，無論是事業、思想或交海內外朋友等事上都不要自我設限，否則自身的競爭力會大受影響。

韓國瑜暢談市長上任近一年來高雄的改變，韓國瑜說，上任以來高雄改變非常大，全世界關注高雄的程度更是前所未有。

韓國瑜強調，他絕不是「草包」，高市3名部長級副市長加上市府團隊大家操守都非常好，且一心一意為高雄打拚，3名副市長更是拚了命做，帶著整個市府團隊往前衝，市政成果豐碩包括「路平」、雙語教育、治水、設立青年局提撥青年創業基金、發放弱勢學童愛心餐券，只是部分媒體「黑韓」報導誤導民眾觀感。

韓國瑜說，為避免假民調打擊支持者士氣，他呼籲支持者面對民調電話通通喊出「唯一支持蔡英文」，明年1月11日再票投韓國瑜。

此外，韓國瑜表示，南台灣需要一個大的國際機場，不做將來一定會後悔。這個機場不僅方便南部民眾搭機出國，也可吸引國際觀光客進來，促進南部發展。（編輯：謝雅竹）1081202

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