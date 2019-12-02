採砂爭議 陳其邁籲當事者出面還原真相

（中央社記者張雄風台北2日電）行政院副院長陳其邁今天表示，因為砂石利益非常龐大，因此過去常成為地方派系分食的大餅；呼籲當事者應該出面將真相還原；指證者也應拿出更多證據，讓人民做最後檢驗。

時代力量立委黃國昌指國民黨總統參選人韓國瑜與岳家先違法占用河川地，再變更為礦業用地蓋砂石場，而後申請變更做休閒農場，藉此圈地；韓辦今天已赴台北地檢署按鈴控告黃國昌意圖使人不當選，後續就交由司法處理。

勞動部今天舉辦「108年國家職業安全衛生獎」頒獎典禮，包含行政院副院長陳其邁、勞動部長許銘春、職業安全衛生署長鄒子廉皆出席，給予得獎者鼓勵。

針對採砂爭議，陳其邁於典禮後再次接受媒體聯訪表示，因為砂石利益非常龐大，常會有地方派系、黑道介入，分食大餅，也常讓地方淪為國民黨地方派系的分贓政治。

他說，不曉得韓國瑜當初從政的動機為何，但相信政治應該是為民服務，若是因為砂石利益，或是為了賺錢，只會讓政治邁向不確定、充滿風險的黑金政治，並不恰當。

陳其邁認為，相關的案件當事者應該說明，到底為何召開砂石場的協調會議，又動用那麼多民意代表；單一案件牽扯這麼大，當事者應該把過去的事實真相還原，指證者要拿出證據，被指證者也有說明清楚的義務。

陳其邁說，最清楚的應該是韓國瑜岳父李日貴與其家人，或是相關親屬，應該由他們說明清楚，若沒有原因就不對外說明，會讓中間民眾充滿更多疑惑，為何不正面面對。

陳其邁強調，韓國瑜當了幾個月的高雄市長就馬上參選總統，很多政見都沒有兌現，「大眾也覺得他是跳票市長」，所以誠信已經非常脆弱，面對更多質疑應該正面說明清楚，釐清疑慮；黃國昌也能出示更多證據，讓真相攤在陽光底下，讓人民做最後的檢驗。（編輯：葉俐緯）1081202