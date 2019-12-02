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韓國瑜籲高雄選民 勿盲目崇拜民進黨

最新更新：2019/12/02 22:01
國民黨總統參選人韓國瑜（左3）2日晚間出席高雄市各界挺韓後援會幹部大會時，質疑民進黨執政好像不喜歡台灣人快樂，尤其中南部人民越支持民進黨、生活越辛苦，他呼籲大家「一定要把孫悟空腦袋金箍咒拆掉」。中央社記者董俊志攝　108年12月2日
國民黨總統參選人韓國瑜（左3）2日晚間出席高雄市各界挺韓後援會幹部大會時，質疑民進黨執政好像不喜歡台灣人快樂，尤其中南部人民越支持民進黨、生活越辛苦，他呼籲大家「一定要把孫悟空腦袋金箍咒拆掉」。中央社記者董俊志攝　108年12月2日

（中央社記者王淑芬高雄2日電）中國國民黨總統參選人韓國瑜今天表示，台灣很多外匯存底及銀行存款，人民不該過得這麼窩囊；不甘心經濟不好、教育辦不好，高雄市不要盲目崇拜民主進步黨，高雄人頭腦要清醒。

高雄市各界挺韓後援會幹部大會晚間在高雄舉行，韓國瑜會中說，傾聽之旅聽到基層聲音，感受台灣人民光榮及自豪感慢消退，人民心中「擔心現在、害怕未來」，但媒體不監督執政者卻監督他，很多假消息、假民意調查滿天飛。

他說，台灣未來的路，一條光明前途，另一條繼續像過去3年越走越黑暗；一條是海峽兩岸所有管道都停，另一條是大家願意順利溝通、和平交流，關鍵就在明年1月11日（選舉投票日）。

韓國瑜表示，台灣不能再這樣，民進黨執政好像不喜歡台灣人快樂，尤其中南部越支持民進黨，生活越辛苦，大家要清醒。

他也呼籲選民支持他及國民黨提名的立法委員參選人，「高雄人再創一次台灣政治奇蹟」。（編輯：李明宗）1081202

國民黨總統參選人韓國瑜（前右4）2日晚間在高雄出席高雄市各界挺韓後援會幹部大會，後援會代表並送上一支重達百公斤的大筆，象徵扭轉乾坤，撥亂反正，一筆定江山。中央社記者董俊志攝　108年12月2日
國民黨總統參選人韓國瑜（前右4）2日晚間在高雄出席高雄市各界挺韓後援會幹部大會，後援會代表並送上一支重達百公斤的大筆，象徵扭轉乾坤，撥亂反正，一筆定江山。中央社記者董俊志攝　108年12月2日
「高雄市各界挺韓後援會幹部大會」2日晚間舉行，國民黨總統參選人韓國瑜（前中白衣者）與同黨立委參選人同台造勢，現場支持者也熱情高喊「凍蒜」。中央社記者董俊志攝　108年12月2日
「高雄市各界挺韓後援會幹部大會」2日晚間舉行，國民黨總統參選人韓國瑜（前中白衣者）與同黨立委參選人同台造勢，現場支持者也熱情高喊「凍蒜」。中央社記者董俊志攝　108年12月2日

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