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黃國昌質疑韓國瑜為採砂石關說 赴監察院檢舉

最新更新：2019/12/03 12:16
時代力量立委黃國昌（前右）挖出國民黨總統參選人韓國瑜的妻子李佳芬家族採砂案，並質疑時任立委的韓國瑜是否關說。黃國昌3日前往監察院，要求監委對此案深度調查，讓民眾了解事情的真相。中央社記者徐肇昌攝 108年12月3日
時代力量立委黃國昌（前右）挖出國民黨總統參選人韓國瑜的妻子李佳芬家族採砂案，並質疑時任立委的韓國瑜是否關說。黃國昌3日前往監察院，要求監委對此案深度調查，讓民眾了解事情的真相。中央社記者徐肇昌攝 108年12月3日

（中央社記者游凱翔、余祥台北3日電）時代力量立委黃國昌質疑國民黨總統參選人韓國瑜為岳家砂石事業關說，今天赴監察院檢舉，呼籲監委徹查。他說，他非民主進步黨的打手，因為這幾年國民黨在立法院打擊貪腐的成績「完全不能看」。

韓國瑜競選辦公室發言人葉元之表示，黃國昌之前編了一個故事，講了一個好像很嚴重的事，但拿出的證據都是所謂開協調會的會議紀錄，證據薄弱，不具證據價值，都憑黃國昌一張嘴，現在被看破手腳，又要做政治動作，跑去監察院檢舉。

葉元之說，他們不會隨黃國昌起舞，因為大家都知道黃國昌出來刷存在感、演這齣爛劇，是要拉時代力量的聲量，這個案子已經歹戲拖棚，黃國昌再繼續搞下去只會消費自己過去的信用。

黃國昌質疑韓國瑜在擔任立委期間，疑為岳家砂石事業關說、施壓藉以牟利，上午與時代力量不分區立委被提名人邱顯智、立委參選人賴嘉倫在監院門口舉行「誰在包庇權貴濫權牟利，全面徹查追究違法失職」記者會，並向監察院檢舉，由值班監委尹祚芊受理。

黃國昌表示，韓國瑜近日面對爭議，不斷用模糊焦點、濫訴提告的方式，想要躲在「偵查不公開」保護傘下，逃避所有具體事實。韓國瑜對於介入關說，讓納稅人出錢蓋堤防圈地，一直都是由韓國瑜妻子李佳芬家族的違法砂石場在占用的這件事情，迄今仍然不敢否認，也不敢面對。

黃國昌出示當初李佳芬家族申請變更地目的公文，強調早在西元1995年時，李家的砂石場就已占用該地，2000年時堤防蓋好驗收完畢登記為國有地後，馬上申請變更礦業用地，「這不是圈地牟利，什麼是圈地牟利？」更離譜的是，即使違法情節相當明確，雲林縣政府在審查程序中，還是核准了。

黃國昌強調，他會持續蒐集相關違法資料，也請監察院調查此案有多少特權、官商勾結，由於相關責任追究，監察院沒有追訴時效，請監察委員調查清楚，尤其當年的變更地目，竟可以從申請到通過只要一天，也請監委調查，為什麼多年前西螺鎮民對監委的陳情，迄今沒有下文。

黃國昌說，國民黨將他抹黑成是民進黨的打手，這並非事實，這3年多來，國民黨在立法院的表現，不要說打擊貪腐，連監督的能力都沒有，「這樣的成績單能看嗎？完全不能看。」（編輯：謝佳珍）1081203

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