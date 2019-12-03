接見美商科林研發 副總統：投資台灣最佳選擇

（中央社記者溫貴香台北3日電）副總統陳建仁今天接見美商科林研發公司全球營運資深副總裁凱文詹寧斯表示，政府正結合半導體產業優勢，積極推動5G、AI、物聯網（IoT）、自駕車等領域的發展，期待科林研發持續加碼投資台灣，共創雙贏，絕對是最佳選擇。

副總統陳建仁上午在總統府接見「美商科林研發公司（Lam Research）全球營運資深副總裁凱文詹寧斯（Kevin Jennings）」以英文致詞時表示，非常高興與訪賓們見面，並對詹寧斯資深副總裁及科林研發公司代表們表達誠摯歡迎。

副總統說，科林研發自1980年創立以來，對於半導體產業的創新一直扮演著重要角色，主要在蝕刻、薄膜等半導體製程提供最先進技術及高效能設備，為全球前三大半導體製程設備供應商，也是全球最大蝕刻製程設備供應商。

陳副總統提到，科林研發於1994年在台成立子公司，看好台灣在全球半導體具有舉足輕重的地位，持續擴大在台投資營運，並提供最先進的製程設備，協助台灣半導體業者解決生產製程問題，以維持競爭優勢。

副總統說明，柯林研發也在台灣設立「亞太全球技術訓練中心」，投入超過新台幣10億元，為該公司全球唯一提供全產品線的技術訓練中心，另與台灣大學、交通大學等國內大學合作，積極培育下一世代的半導體專業人才，對台灣半導體產業的貢獻有目共睹。

陳副總統指出，科林研發在台深耕25年，逐步建構台灣半導體設備零組件供應鏈，協助台灣供應商提升技術能量，2015年並與亞智科技（Manz AG）公司合資，在台設立「全球半導體設備整建中心」，深化與台灣供應商的合作，帶動相關零組件業者加入科林研發的全球供應鏈體系，生產製造高科技設備，對台灣半導體產業發展助益良多，他特別感謝。

副總統表示，台灣為全球最重要的半導體市場之一，並擁有最完整的半導體產業聚落及專業分工，加上晶圓代工先進製程領先全球，是全球半導體產業重要及不可或缺的夥伴。

副總統提到，近來受美中貿易戰及科技戰的影響，除帶動新一波台商回台投資，以台灣作為高階製造中心外，台灣因具重視智慧財產權保護及具高素質人才等優勢，也吸引Google、Microsoft、高通等國際知名廠商紛紛加碼投資台灣，凸顯台灣是企業可信賴的投資優選地點。

副總統強調，因應智慧時代的發展趨勢，政府目前正結合台灣半導體產業的優勢，積極推動5G、AI、物聯網、自駕車等領域的發展，將可為半導體產業帶來一連串的變化與商機，相信科林研發投資台灣，正契合台灣半導體產業未來的發展需求，絕對是最佳選擇。

陳副總統指出，未來幾年包括台積電、華邦電及力晶等公司都有大型投資計畫，投資金額將高達新台幣2.6兆元，並大幅帶動半導體設備需求，有助於科林研發未來的營運發展。請科林研發持續加碼投資台灣，政府將全力協助科林研發在台的投資發展。（編輯：謝佳珍）1081203