陳水扁：反韓但不認同發動罷免

（中央社記者王淑芬高雄3日電）前總統陳水扁今天指出，他在總統任內有被4次罷免的經驗，讓他很「切心（台語）」。如果對施政不滿意可以不支持連任就好，他「反韓、不主張罷免」。

陳水扁今天受邀出席一邊一國行動黨不分區立委提名人鄭新助的邀請接受媒體提問時，做上述表示。

高雄市多個公民團體計劃在高雄市長韓國瑜就職滿一年後提出罷免案。媒體詢問，對於此罷免案是否會通過的看法。

對此，陳水扁指出，很不喜歡聽罷免的事，民主時代固然有罷免權，如果不滿意其施政，任期到不要再支持連任就好，難道要提前罷免嗎？「阿扁很切（台語），因為我也有這樣的經驗」。

他說，2000年總統就任後，在當年10月底，中國國民黨就要罷免他，國民黨因不滿民主進步黨政府停建核四，就因為公共政策意見不同就提罷免。他在總統任內被罷免4次，其它原因還有「紅衫軍之亂」，但4次罷免都沒成功。

他指出，罷免是公民權之一，「但有必要嗎？我的經驗不以為然」，當年未修法，當時罷免案是當事人就職隔天就能提出，所以當時就不喜歡聽罷免的主張。

他表示，罷免也不是連署過關與否的問題，罷免比連署還具有難度，何況不必等多久（任期就會到），有必要那麼急嗎？

他說，「我知道這麼講很多民進黨的支者不以為然，我也反對韓國瑜，但我不主張罷免，我不會換一個位置就換腦袋」，韓國瑜如果不好好執政，高雄人就會下架他。

有關民進黨在高雄市要拚「八仙過海」、8名立委參選人全部當選，陳水扁分析，如果在今年上半年看「八仙過海」有其難度，但數月後已風雲變色。

他指出，依目前的態勢，如果選情沒有大變化，「高雄8席立委當選、百分百有可能性」。韓國瑜可能不服氣，「但韓國瑜要問他自己是他造成的，因為他帶屎、帶衰」。

有關韓國瑜說「讓高雄人當總統」一事，陳水扁表示，沒人會反對讓高雄人當總統，但如果高雄要出首位總統，韓國瑜應該排不上，那也該是前高雄市長謝長廷才對。（編輯：戴光育）1081203