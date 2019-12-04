挺台案通過 外交部：歐洲民主國家對中國提高警覺

（中央社記者顧荃台北4日電）歐洲議會外委會通過決議案，關切外國專制政權用假訊息威脅亞洲民主，並重申支持台灣參與國際組織。外交部今天指出，歐洲民主國家已對中國逐漸提高警覺，也加強對台灣的支持力道。

歐洲議會外交委員會今天通過「共同外交暨安全政策」決議案，除重申支持台灣國際參與外，並首度提到關切專制政權透過假訊息及網路攻擊干擾大選破壞亞洲民主。

外交部晚間透過新聞稿表示，歐洲議會外交委員會及安全暨防禦小組委員會4日接連表決通過歐盟「共同外交暨安全政策」（CFSP）年度執行報告，以及歐盟「共同安全暨防禦政策」（CSDP）年度執行報告決議案。

外交部指出，兩項決議案內容都特別強調要強化與東亞及東南亞關係對歐盟的重要性，呼籲東海、南海及台海相關各方透過和平方式解決歧見，關切外國專制政權透過假訊息及網路攻擊干擾他國選舉並威脅亞洲民主，以及重申堅定支持台灣有意義參與國際組織。

外交部說，對於歐洲議會再度展現對台灣的友誼與支持，外交部表達誠摯歡迎及感謝。

外交部表示，兩份決議案是歐洲議會外委會及外委會安全暨防禦小組委員會，分別就歐盟CFSP及CSDP年度執行報告提出的整體政策建議，獲得上述外委會及小組跨黨團議員的廣泛支持。這不僅是延續近年CFSP報告通過利台決議的作為，更是首度在CSDP報告也獲得通過。

外交部說，這是繼今年10月「泛歐自由黨派聯盟」（Alliance of Liberals and Democrats for Europe, ALDE）在雅典年會通過決議案，譴責中國企圖影響台灣大選後，歐洲政壇再度關切外國介入亞洲國家民主選舉及威脅區域穩定。

外交部表示，面對中國持續透過違反民主價值的手段，對外輸出專制統治思維，影響民主社會運作及威脅區域穩定，歐洲民主國家已逐漸提高警覺與關切，也加強對台灣作為民主自由社會的支持力道，外交部將持續與歐洲理念相近夥伴深化合作，共同維護民主與和平等共享價值。（編輯：楊玫寧）1081204