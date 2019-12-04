蔡總統競辦：綠能發電有成長 1到9月占5.61%

（中央社記者葉素萍台北4日電）蔡英文總統連任辦公室發言人廖泰翔今天說，經濟部資料顯示，2016年綠能占發電比為4.8%，2017年及2018年皆為4.6%，微幅下降的原因是枯水期水力發電下降所致。但2019年1至9月的最新統計，綠能發電占比來到5.61%，有所成長。

媒體報導，蔡總統今晚參加「2020總統大選青年論壇」時表示，政府這幾年快速發展綠電，就是希望核電能如期退役。不過，這個「快速發展綠電」說法，立刻被沃草人員當場打臉說，2016年再生能源比是5.1%，但2017、2018年反而下降到4.9%。

廖泰翔晚間表示，稍早蔡總統出席「2020總統大選青年論壇」時，其中沃草事實查核提及綠能部分，是僅就台電電廠（不含民營電廠）部分，而根據經濟部的整體資料顯示，2016年綠能占發電比為4.8%，2017年及2018年皆為4.6%，微幅下降的原因是枯水期水力發電下降所導致。然而，截至2019年1至9月的最新統計，綠能發電比已經來到5.61%，已有所成長。

廖泰翔並說，近來離岸風力發電的投資大幅進展，台灣第一座離岸風場「海洋風電」（Formosa1）在11月啟用，到2025年，台灣風電產業將可以創造新台幣1兆元的投資額、1.2兆元的產值、大約2萬個工作機會。也將帶動經濟整體性發展。

廖泰翔強調，台灣的能源轉型已經跨出非常大的一步，並且在正確的道路上前進，2025年再生能源目標要達20%的政策目標，仍然是蔡政府全力推動的能源轉型目標。

最後，廖泰翔表示，蔡總統感謝會中對她「更進化」的肯定，蔡總統也非常樂見年輕學子能夠對公共議題有廣泛且深入的關注，希望年輕朋友能秉持這樣的熱情，讓台灣的公共政策討論，有完整、理性、優質的思辨空間。（編輯：林興盟）1081204