日高中生訪總統府大驚喜 蔡總統問吃珍奶沒

（中央社記者楊明珠東京4日專電）日本愛媛縣松山市城南高校學生赴台灣教育旅行，今天進入總統府參觀，導覽人員正持總統蔡英文人形立牌解說，蔡總統突然現身，問大家「喝珍珠奶茶了沒？」引起學生雀躍驚呼。

日本放送協會（NHK）報導，愛媛縣松山市的松山城南高校學生約60人正在台灣進行教育旅行，行程之一就是造訪位於台北市的總統府。今天在總統府正門玄關大廳，接待人員手持蔡總統的人形立牌做解說之際，蔡總統突然出現在大廳。

蔡總統一出現就用日語「大家好」打招呼，之後用中文說：「我是總統蔡英文，這是我的辦公室。」後來蔡總統問：「這次有來吃珍珠奶茶嗎？」

報導說，這座總統府有百年歷史，在日本統治台灣時代建造，也是日本學生教育旅行的代表性參觀景點之一。總統府的部分區域開放給一般民眾參觀，但蔡總統本人現身訪客參觀區實屬罕見，所以蔡總統一現身，這群高中生不禁發出驚訝聲。

見到蔡總統本人的日本高中生有人說：「沒想到總統本人會出現」，有人說：「以為就是一般參觀，就快結束了，沒想到會見到（總統）」。有女高中生覺得蔡總統看起來很親切，另有女高中生很高興的說：「蔡總統的手握起來好溫暖喔，我不能洗手。」

日本共同社報導，與蔡總統握手的16歲學生加藤大和對媒體說：「總統突然來了，我真的嚇了一跳。第一次到台灣，這成了最好的回憶。」

日本時事社報導，私立松山城南高中2年級學生60人、老師5人今天在台北的總統府與蔡總統一起拍紀念照、握手，大約10分鐘時間，展開了一場台日交流。在交流之際，起源於台灣、目前在日本大受歡迎的珍珠奶茶話題也出現。

這群高中生到台灣進行為期4天的訪問，除了參觀總統府之外，也與台灣的高中學校進行交流，還體驗製作小籠包。

報導說，近年來，由於台灣治安良好，民調也顯示台日關係友好，台灣成為日本高中很喜歡前往進行修學（教育）旅行的地方。報導引用日本文部科學省（相當於教育部）最新調查顯示，2017年度赴台灣修學旅行的日本高中多達332所，排名第一，赴美者有208校，排名第二）。

另外，根據日本全國修學旅行研究協會的統計資料，2016年度日本海外修學旅行高中842所，學生總數14萬5944人，其中赴台灣的高中有262所，人數4萬1878人，約占總數1/4。2017年度日本海外修學旅行高中895所，學生總數15萬6413人。其中赴台灣修學旅行高中325所，人數5萬3940人，占整體34%排名首位。

總統府提供的資料則顯示，日本學校（含高中、大學）參訪總統府的學校及人數逐年倍增，2017年一共有7團133人，2018年16團578人，2019年至11月為止已達24團1499人。（編輯：王思捷）1081204