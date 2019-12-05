台創中心2020升格設計研究院 投入5.3億元

（中央社記者顧荃台北5日電）經濟部次長林全能今天表示，「台灣創意設計中心」明年升格「台灣設計研究院」，將於上半年掛牌，明年預計投入經費新台幣5.3億元，使設計導入台灣產業，讓設計力作為台灣重要國家戰略。

總統蔡英文日前宣示，台灣設計研究院將於明年成立，並將與今年成立的文化內容策進院成為台灣軟實力的雙引擎，未來要讓「台灣設計」（Designed in Taiwan, DIT）的品牌形象揚名全球。

經濟部上午在行政院會報告「成立國家級設計研究院規劃」。林全能出席院會後記者會時表示，台灣設計研究院相關規劃有跟文化部分工，文化部成立的文化策進院是以文化內容為範疇進行設計推動，台灣設計研究院則是以產業端需求為基礎，再擴大到社會與公部門設計，預計明年上半年掛牌。

在經費部分，林全能說，台創中心今年預算是4.24億元，其中41%來自經濟部，40%來自教育部、交通部等相關部會，19%為民間收入。明年升格為設計研究院後，預算為5.3億元左右，希望未來民間收入能成長，達到30%；經濟部的預算支持不會減少，但是希望升格後跟民間之間的連結更緊密、更多合作。

蘇貞昌在行政院會中表示，設計本身就是一種創新，更是促進產業升級重要的軟實力。台灣已連續2年成為世界4大創新強國之一，如果能把強大的創新能力，結合設計力，帶入工業、科技、文化，就能夠加值創造出更大的效益，成為帶動經濟成長的重要關鍵。

蘇貞昌指出，蔡總統已經在今年10月公開宣示，要將本來就很強的製造能量，融入設計，帶來創新與產值，讓過去的MIT升格為DIT（Design in Taiwan）。因此，明年將把「台灣創意設計中心」升格為「台灣設計研究院」，整合跨部會資源，讓「設計力」成為重要施政價值與國家戰略。

蘇貞昌也說，他一向對設計有很大的興趣，只要時間允許，都會出席相關場合表示支持，哪怕只是為了一張唱片，都認為相當值得鼓勵。今年他去參觀過的大型設計展就有2月的屏東燈會、4月的文博會、5月的新一代設計展等。（編輯：張均懋）1081205