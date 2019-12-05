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蔡壁如斷言黃國昌落選 柯：時力應排他第一

最新更新：2019/12/05 13:41

（中央社記者陳怡璇台北5日電）台灣民眾黨不分區立委提名人蔡壁如今天受訪談到時代力量表示，「黃國昌絕對選不上」，要選民改投民眾黨、不要浪費票，民眾黨主席柯文哲說，時力應把黃國昌排（不分區）第一。

蔡壁如與同是台灣民眾黨不分區立委提名人高虹安，今早接受廣播節目「周玉蔻嗆新聞」專訪，蔡壁如表示，時代力量黃國昌選不上，「就不要浪費那個票了，他們有什麼訴求，交給我們民眾黨來喊」。

台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲今天出席2019台灣醫療科技展，會後接受媒體聯訪時表示，「像這個就沒有必要講、這個就太有攻擊性」，並說他覺得從朋友的立場，時力應該把黃國昌排第一，但時力有政治上的策略，但「風險實在太大」。

「卡神」楊蕙如案延燒，北市體育局遭疑濫發1000多萬元補助。台北市長柯文哲今天表示，不是每一筆預算都盯得到，有時候會有漏網之魚，「但為何一個個都被抓出來，因為公開透明」。

媒體追問前幕僚邱昱凱月領10萬、是柯陣營收錢辦事的網軍，柯文哲回應，邱昱凱是領競選總部的薪水，因為當時還要報加班費、電話費等，為了避免太難辦，才直接訂一個數字。（編輯：屈享平）1081205

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