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韓嗆憑什麼連任 蔡總統：更想問他憑什麼選總統

最新更新：2019/12/05 18:27

（中央社記者吳柏緯台北5日電）國民黨總統參選人韓國瑜電視競選廣告中，質疑政府執政成績憑什麼連任，總統蔡英文今天以「大家更想問他憑什麼選總統」回敬；對韓國瑜譏諷不敢辯論，蔡總統說，她不是第一次選總統，已經選了第三次。

2020大選進入最後倒數，選戰日益白熱化，蔡總統今天下午出席2019未來科技展，她在會後接受媒體採訪，一一回應近期包含辯論、網軍等議題。

國民黨總統候選人韓國瑜陣營近日公布新的競選廣告，以多個「憑什麼」質疑蔡總統與執政團隊憑什麼連任，對此蔡總統說，大家應該更想問韓國瑜憑什麼選總統。

對於韓國瑜多次提出辯論戰帖，並指稱總統不敢辯論，蔡總統則回嗆，她並不是第一次選總統，而是已經選了第三次，每一次都盡所能把國家治理的規劃跟想法講清楚。

蔡總統強調，對於每次的辯論或政見會，都是以嚴肅的心情面對，不是可以用來政治操作；對於辦理辯論的單位，蔡總統強調只要是有意願，而且能夠負責任，都非常歡迎。

韓國瑜昨天也表示，網路上被霸凌三兄弟是「賴清德、柯文哲與韓國瑜」，並質疑網軍傷害民主價值，執政的蔡總統有責任跟義務向全台灣人說清楚。對此蔡總統回應，相信賴清德不會想跟韓國瑜做兄弟。

蔡總統說，政治人物一定會遭受批評、攻擊與抹黑，自己從政以來也都是如此，但是當碰到這樣的情形時，會很認真澄清並捍衛自己。

此外，對於韓國瑜批評現在的政府透過網路扮演上帝，蔡總統回應，政府不是上帝，政府是服務人民，人民才是主人。（編輯：林淑媛）1081205

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