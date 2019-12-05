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首頁 / 政治

蔡營：學習歷程檔案政策明確 有利多元適性發展

最新更新：2019/12/05 20:56

（中央社記者溫貴香台北5日電）總統蔡英文競選辦公室發言人廖泰翔今天表示，總統關心弱勢學子的「學習歷程」，並非「學習歷程檔案」，更沒有「學習歷程檔案不利弱勢生」的說法。學習歷程檔案更有利多元適性的發展，這項政策的方向非常明確。

蔡總統昨天參加台灣青年民主協會舉辦的青年論壇，面對青年提問學習歷程相關議題，蔡總統回答，確實對環境較佳的學生來說，在學習過程中占有優勢，因此對於弱勢者，必須提出完整的協助規劃，會請教育部專案處理。

部分媒體解讀上述談話，指蔡總統認為學習歷程對弱勢生不利，報導刊出後引起學界討論。全國教師工會總聯合會（全教總）今天發出新聞稿，強調學習歷程只是延續現在的備審資料制度，避免學生在高三下臨時趕製，而是平時就可累積，並增加資料的可信度，更有利於弱勢生展現自己的亮點。

總統連任競選辦公室發言人廖泰翔晚間表示，感謝全教總的意見，可能因部分媒體解讀偏差，而造成有所誤解，蔡總統的發言是要強調，政府對於偏鄉弱勢學生，一向在政策上給予許多照顧，並且要求教育部專案、專業給予弱勢家庭學子協助。

廖泰翔說明，蔡總統的回答，著重在關心弱勢學子的「學習歷程」，並非「學習歷程檔案」，更沒有「學習歷程檔案不利弱勢生」的說法。

廖泰翔表示，相關政策的改革與推動都是經過長時間的研議，而學習歷程檔案更有利多元適性的發展，這項政策的方向非常明確。（編輯：林興盟）1081205

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