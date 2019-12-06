國民黨質疑能源政策 經部：轉型已有成效

（中央社記者蔡芃敏、余祥台北6日電）國民黨今天召開記者會質疑蔡政府能源政策。經濟部強調，能源轉型已有成效，台灣不缺電，電價也在相對低點，今年空污排放量將較2015年大降45%，籲國民黨理性討論政策。

國民黨今天召開「反對用肺發電 落實以核養綠」記者會，國民黨表示，以核養綠公投經全台將近590萬票贊成通過，但民進黨卻仍然迷信「非核家園」，拒絕以核養綠的能源政策，選前說不漲電價，選後卻立刻調漲，經濟部更預估2025年電價還要漲3分之1，預計每戶多6千元。

經濟部今天發布新聞稿表示，能源轉型已見成果，供電狀況大幅好轉，電價穩定也處於近年相對低點，台電今年空污排放總量更將較2015年大幅降低45%。此外，光電裝置容量及發電量攀升、第一座離岸示範風場也已完工，經濟部呼籲國民黨理性討論政策。

國民黨表示，790萬人公投通過每年減煤至少1%，但中央政府卻打算放寬中火燃煤量，讓中火可以多燃燒100萬公噸的煤，這完全是置600萬中部民眾的健康於無物。

經濟部說明，根據台中市府在2017年核可的許可證，規定生煤年用量為1600萬噸，台中電廠今年預估用煤量為1300萬噸，已經較核發許可證的使用量大減300萬噸，多燒百萬噸並非事實。

國民黨指出，韓國瑜提出負責任的能源政策，設定2035年發電配比為「50%化石能源、50%再生+核能」。經濟部說，這有兩種可能，第一是國民黨承認可以達到目前所推動的再生能源目標，另外就是國民黨要蓋更多核電廠。但是，核廢料無處可去，這根本是不可能的任務。

國民黨一再指稱政府忽視公投結果，經濟部澄清，去年底能源相關公投案都已依照公投結果執行，也已公告廢除電業法第95條第1項。

經濟部說明，台灣不缺電早已是事實，備轉容量率自今年下半年起，大多超過10%以上。只要持續推動再生能源設置及擴大燃氣機組，長期備用容量率可維持15%以上，確保供電無虞。

對於電價問題，經濟部說，目前電價公式設有3%調幅限制及電價穩定機制，可以減少對家戶、企業及物價的衝擊；至於離岸風電價格，經濟部說，離岸風電價格與跟國外相比沒有比較貴，先躉購後競價也符合國際經驗與趨勢，外界勿再以訛傳訛。

經濟部強調，PM2.5主要來源並非電力業，經濟部以「汰舊換新、減煤增氣」模式，透過發電結構調整、機組汰舊換新及各項空污改善措施，台電今年空污排放量預期可較2015年減少將近45%。（編輯：鄭雪文）1081206