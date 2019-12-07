嘉義市立委8搶1 參選爆炸競爭激烈

2020立委選戰（中央社記者黃國芳嘉義市7日電）2020年嘉義市立委選舉，8人搶攻1席，其中5人是現任市議員。民進黨王美惠被封機車族議員、國民黨傅大偉主打「暖男」形象，2人有政黨奧援，聲勢看漲。不過，同為市議員的蔡永泉、戴寧與凌子楚，基層實力不容小覷。

嘉義市公職人員選舉向來是「藍綠對決」局面，不過，嘉義市中間選民多，基本盤雖然是綠略大於藍，但國民黨傅大偉、民進黨王美惠各具優勢，在年輕、中間及深綠選民被其他3名市議員瓜分後，各陣營需積極深入地方，鞏固基本盤。

民主進步黨提名的王美惠，初選打敗現任立委李俊俋，擁有4屆市議員資歷的她，主打平民參選，從擔任市議員助理開始，並連任市議員，一直在基層打拚，平時騎機車勤跑基層，服務鄉親，深知市民需求，被封為機車族議員。

中國國民黨提名的傅大偉，擔任過一屆里長，也是擁有4屆市議員資歷，他從擔任民代以來，也是騎著機車全市走透透，服務市民，這次選舉打出「大有可為」、「暖男」形象，爭取鄉親支持。

傅大偉、王美惠2人都是嘉義市東西區第一高票當選市議員，雙方實力相當，平時深入基層服務市民，且2020年是總統、立委選舉，2人不僅獲得政黨奧援，也都具有總統參選人拉抬效應，與其他參選人相較，聲勢已占有優勢。

嘉義市有經國、精忠兩大眷村，外界認為對眷村出身的傅大偉比較有利，不過，另3名參選立委的市議員都與傅大偉同為東區議員，票源可能會互相牽動，似乎又對王美惠有利，因此，選戰結果還難以下定論。

另外3名參選立委的市議員分別是無黨籍蔡永泉、戴寧及凌子楚，擁有4屆市議員資歷的台聯黨蔡永泉，這次以無黨籍身分登記參選，他認為台灣數十年來政黨對立、對台灣定位說不清楚，這次以無黨籍身分參選，不會受到政黨約束，希望可以增加票源。

連任3屆的無黨籍市議員戴寧，形象清新，她的父親戴建三曾連任多屆市議員，為許家班成員。鴻海集團創辦人郭台銘曾宣布戴寧為「郭家軍」新成員，勸進參選立委，不過，戴寧認為家族長久以來在嘉義為「許家班」，因此，這次參選延續許家班精神，以無黨籍投入立委選戰。

凌子楚為新科市議員，在去年市議員選舉時，以時尚雜誌風格廣告看板，引起關注，被嘉義市民稱為「型男」議員。他除了善用網路服務選民外，目前正以徒步拜票方式，繼續過去的苦行僧參選模式，爭取選民支持。

蔡永泉是退休老師出身，連任多屆市議員，有一定支持度，主要票源為深綠選民；戴寧認真問政，形象清新，受外界讚賞，且為政治第二代，可以吸引到中間選民；凌子楚曾代表台聯黨參與2屆立委選舉，長期經營網路，年輕選民支持度高。3人基層支持各有不同，但要取得藍綠基本盤選票有難度。

此外，還有另外3人投入嘉義市立委選戰，分別為無黨籍的黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統，他曾參選過嘉義縣市長及嘉義市立委選舉，競選風格獨樹一格。無黨籍陳泰山是獸醫師，曾投入嘉義市長及里長選舉。代表國會政黨聯盟參選的郭瑞豐，是國立嘉義高商組長退休，曾參選過里長。地方人士評估，3人資源相對不足，需努力拓展票源。

國民黨嘉義市黨部主委蔡明顯表示，嘉義市中間選民多，將左右最後選舉結果，去年縣市長選舉讓國民黨可以光復嘉義市；傅大偉主打「暖男」正面形象，深耕基層，徒步逐戶拜訪，爭取中間選民認同，期望最後能脫穎而出。

王美惠競選總部執行總幹事黃敏修指出，嘉義市基本盤是綠略大於藍，11月24日造勢晚會，除了總統蔡英文、前行政院長賴清德、民進黨主席卓榮泰站台造勢外，立委李俊俋、前嘉義市長涂醒哲，以及多名地方黨公職都出席，展現民進黨團結氣勢，不過，選舉過程瞬息萬變，選情雖然審慎樂觀，但不敢大意。（編輯：卞金峰）1081207