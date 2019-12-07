韓國瑜：下一代與國際接軌 不能讓世界忘了台灣

（中央社記者郭宣彣新竹縣7日電）國民黨總統參選人韓國瑜今天到新竹，參加籍黨新竹縣、市立委參選人林為洲、林思銘與鄭正鈐等人造勢大會。韓國瑜說，台灣人要讓下一代盡快與國際接軌，不能讓世界忘了台灣。

韓國瑜今天參加中國國民黨新竹縣立委參選人林為洲（第1選區）與林思銘（第2選區）的聯合競選總部活動，現場有不少民眾，前來支持。韓國瑜表示，雖然今天的天氣很冷，但人很多、心很熱。

韓國瑜說，將中華民國比喻為一隻雄壯的老鷹，而老鷹需要兩隻翅膀，一隻為總統府，一隻立法院，國民黨一定要讓中華民國這隻雄鷹繼續展翅高飛、再現光芒。

隨後，前新竹縣長邱鏡淳與國民黨主席吳敦義也到場站台支持。吳敦義表示，現在要同心協力，讓中華民國能有新願景、新成功，而人民要廉能的政府、均富的經濟、和諧的社會與和平兩岸。

接著，韓國瑜前往新竹市參加竹市立委參選人鄭正鈐造勢活動，前總統馬英九到場力挺。馬英九表示，蔡總統上任3年半來，邦交國只剩15個，而邦交國是主權的象徵，有了邦交國際才會承認中華民國是主權國家。

韓國瑜說，我們這一代人已經下山了、要黃昏了，但下一代會吃更多苦，而台灣人勤勞、善良、認真，且很重視教育，要讓下一代盡快跟國際接軌，不能讓世界忘了台灣、而台灣忘記了世界。（編輯：卞金峰）1081207