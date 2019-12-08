更多編輯台推薦新聞：
專題／5G競標12/10登場 電信業重金駁火拚回本
產經

專題／5G競標12/10登場 電信業重金駁火拚回本

早安世界》降血糖藥爆致癌物危機 醫師籲140萬糖友勿停藥
早報

早安世界》降血糖藥爆致癌物危機 醫師籲140萬糖友勿停藥

泰國簽證新制一次看懂 不想附財力證明怎麼辦？
專題

泰國簽證新制一次看懂 不想附財力證明怎麼辦？

專題／返校真實上演 美麗島被關押刑求最慘教師紀萬生
政治

專題／返校真實上演 美麗島被關押刑求最慘教師紀萬生

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
貿易戰未歇 前11個月中美貿易額年減逾一成
首頁 / 政治

駁韓國瑜提慘慘慘慘 鄭文燦：要給人民一盞燈

最新更新：2019/12/08 18:06
對於國民黨總統參選人韓國瑜稱總統蔡英文若連任，台灣人民會「慘慘慘慘」一事，桃園市長鄭文燦（右）8日回應，做為總統參選人要有希望，要點燃人民心中的一盞燈，「要快樂競選不要詛咒，也不要唱衰台灣」。（立委參選人鄭運鵬競選總部提供）中央社記者邱俊欽桃園傳真　108年12月8日
對於國民黨總統參選人韓國瑜稱總統蔡英文若連任，台灣人民會「慘慘慘慘」一事，桃園市長鄭文燦（右）8日回應，做為總統參選人要有希望，要點燃人民心中的一盞燈，「要快樂競選不要詛咒，也不要唱衰台灣」。（立委參選人鄭運鵬競選總部提供）中央社記者邱俊欽桃園傳真　108年12月8日

（中央社記者邱俊欽桃園8日電）中國國民黨總統參選人韓國瑜今天表示，若總統蔡英文繼續連任，台灣人民未來會「慘慘慘慘」。桃園市長鄭文燦回應，參選人要有希望，要點燃人民心中的一盞燈，不要唱衰台灣。

天氣冷颼颼，但全台各地選情則熱滾滾，鄭文燦今天一整天馬不停蹄，出席民進黨籍立委參選人鄭寶清、鄭運鵬、黃世杰等多人競選總部成立大會，受到支持者熱情歡迎。

鄭文燦在受訪時表示，目前桃園市多個選區的立委選情都是五五波，但多人的選情都持續領先，相信所有黨籍參選人會在最後階段全力衝刺，並且獲得選民的支持。

對於韓國瑜在新北市造勢時提到，蔡總統若繼續連任，未來四年台灣人民會「慘慘慘慘」。鄭文燦則說，作為總統參選人要有希望，要點燃人民心中的一盞燈，「要快樂競選不要詛咒，也不要唱衰台灣」。（編輯：張銘坤）1081208

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報