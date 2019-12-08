駁韓國瑜提慘慘慘慘 鄭文燦：要給人民一盞燈

對於國民黨總統參選人韓國瑜稱總統蔡英文若連任，台灣人民會「慘慘慘慘」一事，桃園市長鄭文燦（右）8日回應，做為總統參選人要有希望，要點燃人民心中的一盞燈，「要快樂競選不要詛咒，也不要唱衰台灣」。（立委參選人鄭運鵬競選總部提供）中央社記者邱俊欽桃園傳真 108年12月8日

（中央社記者邱俊欽桃園8日電）中國國民黨總統參選人韓國瑜今天表示，若總統蔡英文繼續連任，台灣人民未來會「慘慘慘慘」。桃園市長鄭文燦回應，參選人要有希望，要點燃人民心中的一盞燈，不要唱衰台灣。

天氣冷颼颼，但全台各地選情則熱滾滾，鄭文燦今天一整天馬不停蹄，出席民進黨籍立委參選人鄭寶清、鄭運鵬、黃世杰等多人競選總部成立大會，受到支持者熱情歡迎。

鄭文燦在受訪時表示，目前桃園市多個選區的立委選情都是五五波，但多人的選情都持續領先，相信所有黨籍參選人會在最後階段全力衝刺，並且獲得選民的支持。

對於韓國瑜在新北市造勢時提到，蔡總統若繼續連任，未來四年台灣人民會「慘慘慘慘」。鄭文燦則說，作為總統參選人要有希望，要點燃人民心中的一盞燈，「要快樂競選不要詛咒，也不要唱衰台灣」。（編輯：張銘坤）1081208