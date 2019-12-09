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韓陣營控指定偏綠媒體辦辯論 蔡陣營斥說謊

最新更新：2019/12/09 12:12

（中央社台北9日電）國民黨總統參選人韓國瑜陣營今天指不接受總統蔡英文片面指定偏綠媒體主辦電視辯論會的作法，總統蔡英文陣營則說，過去總統大選電視辯論從未由單一媒體自行進行，韓陣營所謂指定由特定媒體辦理的指控，是公然說謊。

韓國瑜電視辯論會協商代表、台北市議員羅智強上午發布聲明指出，堅持總統大選辯論的神聖中立性，不接受蔡總統這種片面指定偏綠媒體主辦的作法。

羅智強表示，蔡總統迄今不肯簽署已有12年總統大選辯論主辦經驗的公共電視的辯論同意書，卻執意只簽署立場偏綠的三立電視台的辯論同意書。這種連辯論主辦方都要占盡便宜的蠻橫作法，令人不敢苟同。

他說，公共電視是公營媒體，現在的執政黨是民進黨，韓國瑜仍願意依循傳統由公視主辦，蔡總統卻找盡藉口挑剔、製造辯論門檻。

總統蔡英文競選連任辦公室發言人阮昭雄對此表示，自2012年蔡總統首次參選總統以來，總統大選公辦政見、辯論的安排，均尊重主辦媒體，也樂見有舉辦意願的媒體間整合協調，把辯論辦到最好，這也是他們對於這次總統大選辯論會的立場。

他說，回顧過去多年，總統大選電視辯論，均由媒體自行協調合辦，2012年由四報一社與公共電視合辦，2016年由四報一社、公共電視、三立電視，以及2家網路媒體共同舉辦，從未由單一媒體自行進行，所謂指定由特定媒體辦理的指控，是公然說謊。

阮昭雄指出，歷來合辦總統大選辯論會的媒體，各種立場皆有，總統與蔡陣營都尊重，從未異議，更從未以此作為拒絕辯論的藉口，倒是羅智強與韓陣營，獨獨以三立電視台的參與作為迴避辯論的理由，製造辯論門檻，不是罔顧事實，就是刻意扭曲。

他並說，社會高度不解，為何去年韓國瑜樂意出席由羅智強口中「特定媒體」自行舉辦的辯論會，並在隨後獲得高雄市長勝選，而今年「特定媒體」卻連比照4年前與各家媒體合辦辯論成為禁忌，是因為需要一個不參加辯論的好藉口，還是擔心「耳機」、「護唇膏」造假事件又被大家想起來。（編輯：黃國倫）1081209

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