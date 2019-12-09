侯友宜：會在市政工作本分外全力輔選韓國瑜

新北市長侯友宜（圖）9日表示，會利用下班時間，在市政工作本分外全力輔選，為國民黨總統參選人韓國瑜拉票，選戰打到最後，絕對要全力的衝刺好好加油，任何一票都不能放棄。中央社記者吳睿騏桃園攝 108年12月9日

（中央社記者吳睿騏桃園9日電）新北市長侯友宜今天表示，會利用下班時間，在市政工作本分外全力輔選，為國民黨總統參選人韓國瑜拉票，侯友宜也說，自己在昨天的造勢活動上已經喊到聲音沙啞，需要吃喉糖。

在昨天的新北市總統、副總統暨立委聯合競選總部成立造勢大會上，韓國瑜首度與侯友宜同台，前總統馬英九、黨主席吳敦義及前新北市長朱立倫也都出席活動營造團結氣勢。

侯友宜上午到桃園市出席「浩瀚雙輪、一騎飛揚」新北-桃園一日生活圈串聯儀式，對於記者詢問，昨天幫韓國瑜站台時，有人認為市長未開口喊凍蒜。侯友宜表示，平常忙於市政後又要輔選，在工作上的聲音使用就會很多，昨天在台上，自己都已經喊到沙啞了，需要吃喉糖。

侯友宜說，自己當然關心韓國瑜，其實每個人把自己的角色扮演好，認真打拚做事，只要市民認為侯友宜市政做得好，就願意把這份努力轉給支持的參選人，不用打高空，好好的為這片土地奉獻，讓中華民國會更好，所以其實「我凍蒜喊很大聲」。

記者追問，這次同台是不是黨部的意思。侯友宜說，其實同不同台，大家不要太在意，只要把工作角色做好，在下班後，自己會在市政本分的工作以外全力輔選，這樣台灣才會凝聚力量，中華民國才會團結往前走。

侯友宜也說，還是要繼續給韓國瑜鼓勵，因為選戰打到最後，絕對要全力的衝刺好好加油，任何一票都不能放棄，所以自己一直說要幫韓國瑜催票、拉票、投票，大家全力動員、加油，這才是最實在的。（編輯：張銘坤）1081209