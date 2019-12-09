是否參選黨主席 韓國瑜：若當選可考慮黨政合一

（中央社記者王承中、游凱翔台北9日電）國民黨總統參選人韓國瑜今天表示，若是他與副手張善政當選總統、副總統，當然可考慮黨政合一問題；但現任黨主席吳敦義是黨員一票票選出來，一定要等他的任期結束。

不過，韓國瑜也說，他覺得未來國家有太多事情，現在台灣越來越弱，連東南亞國家都不把台灣放在眼裡，所以國政要全力衝刺，黨務可以先暫緩一下。

韓國瑜與副手張善政連袂接受於今天晚間錄影播出的「少康戰情室」專訪。韓國瑜表示，國民黨的不分區立委名單跟人民期待有落差，國民黨未來只有一條路，就是改革，不改革國民黨完全無法讓台灣人民接受，要盡全黨之力培養下一代年輕人。

對於未來是否選黨主席，韓國瑜表示，吳敦義是黨員一票票選出的黨主席，有任期制，現在提都是假議題，一定要等吳敦義的任期結束。如果他跟張善政選上總統、副總統，當然可以考慮黨政合一的問題。

韓國瑜表示，之前他曾參與黨主席選舉，看到很多問題，未來一定要改。例如大家詬病的團結，且好像沒辦法有計劃的培養年輕人，還有中心論述要加強，因為中心論述會隨著時代跟大環境的主客觀環境改變而改變，這些都是要改的。

對於前新北市長朱立倫擔任競總主委，韓國瑜表示，他和張善政共同的感覺就是鑽石三角成形了，朱立倫有豐富的學經歷，也做過很多政務官，曾擔任桃園縣長、新北市長，在民眾心中是有行政長才，也有一定聲望，有很多地方能填補他跟張善政不足之處。

韓國瑜指出，他專攻庶民為主，而張善政則是科技、商業方面很強，朱立倫的經濟領域與國際領域交流能力很強，朱立倫可以全國去跑，幫每位立委參選人輔選，各種造勢場合、座談會，接觸不同的職業別、族群，朱立倫都會扮演一定的角色，相信朱立倫也有傾聽民意的心情與雅量。

針對未來行政院長人選，韓國瑜表示，他跟張善政的心目中都已有共同的理想人選，他擔任總統負責台灣安全，行政院長就要負責人民有錢。至於何時宣布，張善政指出，之前有人建議可以公布影子內閣，但考量會被說成還沒當選就在分官，所以不落入這個圈套。（編輯：林淑媛/張良知）1081209