外交部告發藍營民代施暴 蘇揆：支持依法追訴

（中央社記者顧荃台北10日電）外交部今天說，國民黨立委曾銘宗等人6日到外交部門口抗議，過程中曾對在場外交人員施予言語及肢體暴力，已向警政機關告發。行政院長蘇貞昌表示，應尊重基層公務員，支持依法追訴。

蘇貞昌上午出席「霜賢峻偉-人間國寶王清霜家族漆藝特展」開幕式，會前受訪時表示，關西機場事件當初一開始是中國網軍放假消息，國民黨團隨之運作，才會變成那麼大的風波；現在國民黨又就這件事再次炒作新聞，甚至到外交部對基層公務人員、執勤警員有非常不當的動作，經由媒體報導還原現場，全國都非常清楚的看見。

蘇貞昌表示，國民黨錯了不認錯還硬拗，這非常不妥當；對執行公務者、基層員警應給予充分尊重，有任何違法，支持依法追訴。

外交部今天指出，6日活動中，國民黨立委曾銘宗、林德福、陳宜民，以及市議員徐弘庭、林金結、張斯綱曾對在場的外交部基層人員施予言語及肢體暴力；曾銘宗、林德福合力把一名外交部官員架起來，並質問對方是否是國安局派來的人，台北市議員徐弘庭等人也推擠外交部官員，還抓了一名官員的手。

外交部說，基於維護法制、捍衛外交人員權益與尊嚴的立場，依刑事訴訟法規定，決定向警政機關提出告發。

另外，媒體詢問，國民黨總統參選人韓國瑜陣營指韓遭變造照片抹黃，將前往警局提告，但事後製圖者自首，強調原意是為警告可能出現合成圖；韓國瑜也自爆女兒韓冰被抹黑「懷孕」。

蘇貞昌回應，總統選舉是非常好的民主歷程，台灣能讓人民選總統，過程很不簡單，大家都是一起奮鬥過來的人，期待選總統的人本身應該做最好的示範，讓台灣民主提升、落實。

蘇貞昌說，這次看到韓國瑜選總統，說很多話第二天又自己反過來，像所謂「抹黃」，韓營起先大張旗鼓說要告，後來發現是自己的支持者搞的。這種很荒唐、荒謬的行徑，對台灣民主是反面教材，希望適可而止。（編輯：謝佳珍）1081210