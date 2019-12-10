禁伐補償擴大適用範圍 約新增5000原民受惠

（中央社記者陳俊華台北10日電）立法院會今天三讀修正通過原住民保留地禁伐補償條例部分條文，適用範圍擴大納入都市計畫區、國家公園、水源特定區等受限制使用的原住民保留地，預估將增加約5000人受惠。

原住民族委員會主委夷將．拔路兒Icyang．Parod在初審時指出，107年禁伐合格面積4萬6725公頃，108年核定禁伐面積為5萬6109公頃，107年受補償人數2萬9978人，108年預估受補償人數約3萬5000人，新增約5000人受惠；因水源涵養、二氧化碳吸存及防止土砂流失所產生的經濟效益，108年預估約為109億元。

三讀通過條文，法案名稱由「原住民保留地禁伐補償及造林回饋條例」，改為「原住民保留地禁伐補償條例」，避免與造林業務混淆；原住民保留地經劃定為禁伐區域，或受造林獎勵20年期間屆滿，具原住民身分的所有權人或合法使用權人，得申請禁伐補償。

三讀通過條文也擴大適用範圍，原住民族保留地若依法編定為林業用地、保護區或水源特定區、國家公園等，可由原民會劃定為禁伐區域。

補償金額度部分，105年每公頃新台幣2萬元、106年起每年每公頃3萬元，不足1公頃者，按比例發給，並算至公頃以下4位數為止，等於只要持有1平方公尺的原住民保留地，都可申請禁伐補償金。

現行法第6條規定，要申請禁伐補償的地主，栽種的林木或竹子必須超過6年，才可申請補償；三讀通過條文中，取消6年限制，只要種植竹、木的範圍覆蓋率達7成以上，就可申請補償。

三讀條文明定，若禁伐補償金受領人擅自拔除、毀損竹、木，致覆蓋率未達7成，或是領受禁伐補償金後，喪失所有權或合法使用權，應撤銷禁伐補償，受領人也要按月依比例返還當年度的禁伐補償金。

條文明定，原民會應建立禁伐補償資訊管理系統，農委會林務局應定期清查及監測森林資源，每年舉辦禁伐補償宣導、並應諮商原住民辦理禁伐補償的意見。（編輯：黃國倫）1081210