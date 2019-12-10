陸海空武器入列 國軍2020月曆展現決心

（中央社記者游凱翔台北10日電）國防部今天公布民國109年度形象月曆，這份由青年日報製作的月曆，以「決心」作為主軸，拍攝上百張照片後精挑28張照片，呈現F-16構改戰機、30機砲雲豹甲車、沱江艦等演訓照片。

國防部上午召開記者會，公布明年度形象月曆。文宣心戰處長樓偉傑少將表示，這份由青年日報所執行製作的月曆，以「決心」作為主軸，並由攝影團隊在各項演訓任務中，從上百張照片精選28張照片製作。

樓偉傑強調，明年度的月曆捨去了華麗的詞彙，並採用「決心」兩字，由曾獲得國軍文藝金像獎書法類銀像獎得主湯治平上士操刀；他表示，雖然有些決心只有三分鐘熱度，也有些決心是至死不渝，而國軍的決心，就是至死不渝守護國家的決心。

國防部表示，1到12月的月曆，納入「國造CM-11勇虎戰車」、「劍龍級潛艦」、「F-16A/B型戰機構改」、「國造30公厘機砲戰鬥車」、「國造沱江軍艦」、「勇鷹新式高教機」、「AH-64E攻擊直升機」、「UH-60M黑鷹直升機」、「濟陽級飛彈巡防艦」、「國造IDF戰機」、「愛國者二型防空飛彈」、「國造雷霆2000多管火箭系統」等軍武影像。（編輯：黃國倫）1081210