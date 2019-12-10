張善政批民進黨執政 籲年輕人別再受騙

國民黨青年代表10日以流行遊戲「狼人殺」比喻國民兩黨總統副總統參選人。中央社記者王承中攝 108年12月10日

（中央社記者王承中台北10日電）國民黨總統參選人韓國瑜陣營爭取青年選票，結合時下流行遊戲「狼人殺」呈現政策比較。副總統參選人張善政批評民進黨執政沒有成果，這次韓陣營將政策用趣味形式呈現，就是希望年輕人別再受騙。

張善政上午前往國民黨中央黨部，與韓國瑜國政顧問團發言人黃曼昕、韓國瑜競辦發言人鄭照新、國民黨立委參選人洪孟楷、台北市議員羅智強、游淑慧，以及新北市議員江怡臻等國民黨青年代表召開「天黑請閉眼已經4年，台灣人民2020睜大眼」記者會。

在記者會中，與會的國民黨青年代表利用時下流行的遊戲「狼人殺」，將國、民兩黨總統副總統參選人比喻為遊戲內的角色，並批評民進黨的年改政策就像是狼人，沒有建樹，只有傷害，傷害軍公教，影響經濟。國民黨的年改政策則是平民，追求保障每一位退休人員的照顧。

張善政表示，民進黨執政幾乎沒有政策成果，所以碰到選舉時，「平時不燒香，臨時抱佛腳」，只好用抹黑的方式打選戰。

張善政說，韓陣營努力想導向政見牛肉，但對方卻不理睬，對於政見辯論的要求虛諉應付，現在還用技術性推諉，令人非常心寒。（編輯：趙蔚蘭）1081210