更多編輯台推薦新聞：
班克西耶誕新作 馴鹿駕車帶遊民遨遊天際
文化

班克西耶誕新作 馴鹿駕車帶遊民遨遊天際

冰桶挑戰發起人與世長辭 享年34歲
國際

冰桶挑戰發起人與世長辭 享年34歲

專題／苦等不到健保給付 肺癌患者求助黑市孟藥
生活

專題／苦等不到健保給付 肺癌患者求助黑市孟藥

專題／返校真實上演 美麗島被關押刑求最慘教師紀萬生
政治

專題／返校真實上演 美麗島被關押刑求最慘教師紀萬生

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

張善政批民進黨執政 籲年輕人別再受騙

最新更新：2019/12/10 14:16
國民黨青年代表10日以流行遊戲「狼人殺」比喻國民兩黨總統副總統參選人。中央社記者王承中攝 108年12月10日
國民黨青年代表10日以流行遊戲「狼人殺」比喻國民兩黨總統副總統參選人。中央社記者王承中攝 108年12月10日

（中央社記者王承中台北10日電）國民黨總統參選人韓國瑜陣營爭取青年選票，結合時下流行遊戲「狼人殺」呈現政策比較。副總統參選人張善政批評民進黨執政沒有成果，這次韓陣營將政策用趣味形式呈現，就是希望年輕人別再受騙。

張善政上午前往國民黨中央黨部，與韓國瑜國政顧問團發言人黃曼昕、韓國瑜競辦發言人鄭照新、國民黨立委參選人洪孟楷、台北市議員羅智強、游淑慧，以及新北市議員江怡臻等國民黨青年代表召開「天黑請閉眼已經4年，台灣人民2020睜大眼」記者會。

在記者會中，與會的國民黨青年代表利用時下流行的遊戲「狼人殺」，將國、民兩黨總統副總統參選人比喻為遊戲內的角色，並批評民進黨的年改政策就像是狼人，沒有建樹，只有傷害，傷害軍公教，影響經濟。國民黨的年改政策則是平民，追求保障每一位退休人員的照顧。

張善政表示，民進黨執政幾乎沒有政策成果，所以碰到選舉時，「平時不燒香，臨時抱佛腳」，只好用抹黑的方式打選戰。

張善政說，韓陣營努力想導向政見牛肉，但對方卻不理睬，對於政見辯論的要求虛諉應付，現在還用技術性推諉，令人非常心寒。（編輯：趙蔚蘭）1081210

延伸閱讀
是否參選黨主席 韓國瑜：若當選可考慮黨政合一韓國瑜張善政參訪旺宏 發表半導體政策宣言青年創業 張善政：政府提供資金也應協助找生意

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報