鄉土文學先行者王拓3遺作問世 映照民主化進程

（中央社記者陳政偉台北10日電）美麗島事件滿40週年，曾因美麗島事件入獄的已逝小說家王拓3部遺作「阿宏的童年」、「吶喊」和「呼喚」將出版，內容映照社會基層民眾群像和台灣民主化進程。

台灣文學小說家王拓2016年8月因心肌梗塞病逝，享壽72歲。其子王醒之歷經3年餘的整理與追念記憶，於12月將王拓生前還來不及出版的小說遺作付梓問世。

王拓的3部遺作分別為「阿宏的童年」、「吶喊」和「呼喚」，都將由印刻文學出版，透過王拓個人生命史，映照出社會基層民眾群像和台灣民主化進程。

「阿宏的童年」以溫柔筆觸捕捉童年幼時生長的八斗子，以及記憶中的漁村、家庭和鄰里鄉人，鮮活重現王拓的童年生活；「吶喊」細數鄉土文學論戰的交鋒與暗湧，當時社會上躁動又肅殺的政治氛圍，及其投身政治道路與點滴；「呼喚」則是書寫經過牢獄磨難後，重新面對社會與昔日戰友的努力與掙扎。

書裡也收錄尉天驄、吳晟、向陽、黃武雄、吳明益等作家的專文作為追憶與推薦，讓讀者們得以重新認識這名鄉土文學的先行者、政治理念的實踐者。

印刻文學編輯林家鵬接受中央社訪問時表示，在1978年至1979年，發生一連串的政治打壓事件，不斷蓄積的民怨引發1979年12月的高雄美麗島事件，王拓也因聲援事件而身陷囹圄長達6年。

林家鵬說，王拓在台灣史上的重要性，首先體現在70年代的鄉土文學論戰。被當時官方媒體點名批判的王拓，不僅是論戰裡堅定無懼的發聲者，更是一名充滿人文關懷的書寫者，為台灣留下「金水嬸」、「望君早歸」這樣直面社會底層的經典作品。

他解釋，王拓目睹底層民眾的掙扎，並且親身體驗到政治壓迫，都鼓動著王拓以更積極的方式去介入社會。之後從文學世界中出走，投身到政治場域，以最實際的行動，實踐自己的理念。堅定不屈的形象，在台灣政治史上立下鮮明的人格典範。

林家鵬指出，即便經歷政治洗禮，王拓未曾忘情文學，歷盡政治生涯的翻騰後，再度回歸文學行列，這次出版的3部遺作就是王拓重返文學創作的證明與成果。

王拓身後留下3部文學作品，林家鵬認為，其遺作將王拓一生的價值信仰與奮鬥歷程，全部涵蓋其中。

王拓本名為王紘久，1944年出生於基隆八斗子漁村，為國立政治大學文學碩士，美國愛荷華大學國際寫作計劃作家。曾任中學教師、國民大會代表與立法委員，著有短篇小說集「金水嬸」、「望君早歸」，長篇小說集「牛肚港的故事」、「台北．台北」，以及評論集「街巷鼓聲」、「張愛玲與宋江」，兒童故事集「咕咕精與小老頭」等。（編輯：張芷瑄）1081210