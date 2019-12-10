韓國瑜：未邀侯任新北競總主委 兩人溝通順暢

（中央社記者王承中、游凱翔台北10日電）國民黨總統參選人韓國瑜今天表示，他沒有邀請新北市長侯友宜擔任新北市競選總部主委，侯以市政優先，一定要尊重，且也未必熟黨務系統，很多傳言製造他倆不合，兩人也從未放在心上，溝通一直都很順暢。

韓國瑜接受今晚錄影播出的「2020決戰時刻」專訪。韓國瑜表示，從來沒有邀請侯友宜擔任新北市競選總部主委，侯友宜以市政為優先，且主委屬於黨務系統，侯友宜未必熟。侯友宜自己覺得有把握，當然會接，若覺得不適合接，當然沒有關係。

對於外傳兩人有矛盾，韓國瑜指出，很多人都一直在見縫插針，其實他跟侯友宜之間的溝通一直都暢通，隨時都可以通電話。

韓國瑜表示，從8月到12月，很多傳言或故意製造出他跟侯友宜不合等等，他從來不把它放在心上，侯友宜也不放在心上，「我們倆一見面隨時都可以溝通」。

韓國瑜說，他比較感動的是侯友宜心心念念都是新北市民，其實侯友宜的邏輯很清楚，就是如果新北市長沒做好，在輔選時就不會有力量，所以一定要先把新北市長做得非常的好。

外傳國民黨中央並未挹注資源給韓陣營，韓國瑜表示，中央黨部的確是非常的困難，選舉的花費盡可能降到最低。他指出，現在這場選戰的確是乞丐王子的戰爭，民進黨執政是王子，韓陣營則是乞丐。

主持人詢問，若當選是否願意與中國國家主席習近平會面。韓國瑜表示，他喜歡與全天下人做朋友，但當總統後就必須被限制，這麼重大的事情必須藍綠共同參與取得共識，甚至立法院的意見都非常重要。

至於是否簽署兩岸和平協議，韓國瑜提到，若中國未放棄武力犯台，那不能簽署和平協議；若中國宣布解決兩岸問題絕對不用武力，那簽署的機會就不同了，因為迄今中國仍未放棄武統，造成台灣人民心理壓力很大。（編輯：蘇龍麒）1081210