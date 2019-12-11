榮民財產全捐榮家 陳其邁讚：取諸社會用諸社會

（中央社記者顧荃台北11日電）今年90歲高齡的榮民劉明芝，將所有財產捐給新竹榮家，獲好人好事代表。行政院副院長陳其邁今天說，劉明芝具體體現「取之於社會、用之於社會」，讓愛能關注更多榮民及榮眷。

行政院下午透過新聞稿表示，陳其邁代表院長蘇貞昌接見「108年度全國好人好事代表」。

陳其邁表示，好人好事運動推動至今年已是第61年，產生激勵台灣社會的重要作用，台灣最美麗的風景是人，「台灣最富有的資產也是人」，例如今年90歲的劉明芝，在新竹榮家捐出所有財產，具體體現「取之於社會、用之於社會」，讓愛能關注到更多榮民及榮眷朋友，寬大胸懷令人感動。

陳其邁也說，另一名來自高雄、且是最年輕的好人好事代表陳維宏，雖年僅22歲，但從5歲起即擔任志工，至今已有17年。陳維宏應該感受到自己是台灣最幸福的人，因為幫助過許多人，助人最樂。

陳其邁表示，蘇貞昌常提到「有政府、會做事」，即是政府在整體工作推動上，能解決民眾的困難；他時常走訪台灣各地，從鄉村、農村、漁村、原住民部落，甚至到南竿等離島地區，發現在社會每個角落的全國好人好事代表，都以最快速度對受助者伸援手，即時、有效解決困難，讓人感到非常溫暖。

陳其邁指出，他從小每年都會看到好人好事代表推舉活動，讓台灣社會得到更多鼓勵，就如有人常說：「要別人關心你，你要先去關心別人」。台灣在民主轉型過程中，這幾年來逐漸邁向成熟的公民社會，從生活或公民的養成過程中，大家能自動自發，體會到「我為人人、人人為我」，成為互助的社會。（編輯：林興盟）1081211