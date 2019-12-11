北市立委選戰 陳菊請假1小時輔選吳思瑤

2020年選舉倒數，總統府秘書長陳菊（前左2）11日陪同民進黨台北市立委參選人吳思瑤（前右2）到天母三玉宮參拜祈福。陳菊說，幫吳思瑤輔選已先請假1小時，其他首長有空時也會輔選，但以公務為優先。中央社記者劉建邦攝 108年12月11日

（中央社記者劉建邦台北11日電）總統府秘書長陳菊今天請假1小時陪民進黨台北市立委參選人吳思瑤赴廟宇參拜。陳菊說，民主進步黨去年選舉失敗後，進行反省、檢討，會持續謙虛了解民眾需求，並爭取支持。

陳菊下午陪同民進黨台北市第一選區（北投區、士林區天母等）立委參選人吳思瑤到天母三玉宮參拜祈福。會後，媒體聯訪時問及再度幫吳思瑤輔選原因。

陳菊指出，民進黨提名人選都是菁英，且是透過公開方式徵選出最優秀人才，優秀人才就應繼續為地方服務。

陳菊表示，明年選戰進入倒數，吳思瑤的選區有其他政黨推出人選競逐，這是民主社會正常現象，她到場輔選，就是希望民眾繼續支持吳思瑤。

記者詢問，賣力輔選吳思瑤是否為下一屆台北市長布局。陳菊說，對於吳思瑤未來規劃都站在鼓勵的立場，吳思瑤向來都是全心全意投入選區服務，且非常關心台北市未來發展，賣力輔選是她的責任。

陳菊被問及選戰策略時表示，選戰策略不適合由她答覆，且民進黨去年選舉失利後，內部進行檢討反省，現在選舉進入倒數，希望民眾持續支持守護台灣主權、安全及維護自由民主的總統蔡英文。

另外，媒體詢問，行政首長幫忙輔選的狀況。陳菊說，她今天到場幫吳思瑤輔選，已先請假1小時，其他首長有空時也會輔選，但以公務為優先。

記者問及，中國國民黨評估北部立委選情目前看似較穩定。陳菊表示，民進黨是有執政經驗政黨，也曾經失利，過程中也進行反省檢討，未來也會繼續聆聽民眾意見，了解民眾基本需求，並謙虛、努力爭取民眾支持。（編輯：戴光育）1081211