柯文哲擬選2024總統 賴清德：言之過早

（中央社記者王鴻國、葉臻新北11日電）民進黨副總統參選人賴清德今天受訪時對台北市長柯文哲可能參選2024總統一事笑說「孔子公，毋敢收人隔暝帖」，2020選舉還未完成就談2024，未免太言之過早。

賴清德今天下午到新店咸亨宮參香受歡迎，他肯定民進黨立委參選人張銘祐參政決心及表現，希望他的新北故鄉的鄉親能支持「英德配」，並讓民進黨立委席次能在立法院過半，守護台灣民主的香火。

賴清德接受媒體聯訪時針對未來農漁民退休後將比照軍公教可以月領年金的政策表示，其實是總統蔡英文在2018年全國農業會議時就已提出，並非最近才提出，農委會也一直在規劃，未來蔡總統當選後，就會把計畫公諸社會大眾，不管是農漁民享受的保障或經費的來源，都會向社會大眾說明。

媒體詢及國民黨總統參選人韓國瑜接受媒體專訪時稱，現在民進黨與國民黨的選舉資源不對等是「王子與乞丐的戰爭」的問題，賴清德表示，韓國瑜話術很多，雖在高雄市長選舉成功，但在總統選舉恐怕是無法如願，原因是大家愈看愈清楚，他呼籲大家不必因為韓國瑜講什麼話而動搖心志，一起達成捍衛台灣的主權、守護台灣民主的最重要使命。

媒體追問台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲今天提到可能參選2024總統的問題時，賴清德笑說，台語俗諺「孔子公，毋敢收人隔暝帖 （意即世事多變，對未來的事無法確定）」，何況是4年後的事情，2020選舉都還沒有完成就談到2024的事情，未免太言之過早。

賴清德強調，民進黨目前就是再接再厲、一步一腳印，大家團結守護台灣的意志不會因為任何一個人講任何一句話，或者是任何一個人對未來有任何的規劃而有動搖，大家信心堅強且意志堅定。

另外，賴清德陪同立委參選人江永昌至中和區九玄宮參香後接受媒體聯訪時，針對柯文哲可能參選2024總統一事再表示「這是不是扯太遠了」，4年之後的情況如何還不知道，最重要的是把握當下。（編輯：李錫璋）1081211