柯文哲瞄準2024 宋楚瑜：先把2020年事情做好

（中央社記者郭建伸台北11日電）台北市長柯文哲可能角逐2024總統，親民黨總統參選人宋楚瑜說，「讓我們先把2020年的事情做好」，當下最關心台灣能不能度過明年嚴重的挑戰，與其追求4年後天空的彩霞，不如現在扎根基礎。

旅遊業背景的親民黨不分區立委參選人黃文卿、李本玠、蕭涵方今天下午舉辦促進觀光產業座談會，宋楚瑜今天下午出席活動，並暢談自己的旅遊政策。

宋楚瑜表示，他今年赴陸交流時，曾跟國台辦的負責人說了很衝的話，「對岸對於民進黨政府有意見，你要給它好看，可是你卻把對兩岸交流最有貢獻的、最希望兩岸交流的觀光產業，拿他們來出氣，這是不公平的。」

宋楚瑜強調，只有民眾人民互相交流，才是兩岸和平保障，彼此多交流才不會仇視；他曾走訪台灣309個鄉鎮，若當選總統，「你會找到最好的觀光局長就是宋楚瑜」，他將親自操盤觀光產業，凸顯台灣許多景點的吸引力。

但因為外界關注「宋郭柯」三邊合作關係，而柯文哲在今天播出的「新聞噹噹噹」節目中表示，若身體夠好、沒意外的話，會角逐2024總統，媒體會後也詢問宋楚瑜看法。

宋楚瑜說，「讓我們先把2020年的事情做好」，台灣能不能度過2020年嚴重的挑戰，才是當下最關心的問題；政治領導人最重要的，是把眼前最重大的問題，讓全國民眾安心，讓全國民眾好好思考應該怎麼度過藍綠對決。

媒體詢問，是否呼籲民眾黨在總統參選人支持宋楚瑜。宋楚瑜說，如果做一個領導人的決斷這麼慢的話，「這就是我們大家期盼的趕快一心一意，不要再三心二意了」。

宋楚瑜說，台灣從2000年至今遲滯20年，如果當時選一個有能力、經驗的人，台灣不會淪落到今天這樣的情況；他兩次擔任亞太經濟合作會議（APEC）特使，如果對外能夠政經分離，好好把該爭取、該去做的事情就做好的話，那是多好的事情。

宋楚瑜說，「與其去追求4年以後的天空彩霞，不如現在好好趕快把基礎扎根做好，這才是大家真正關心的事情。」

媒體追問，柯文哲說要選2024是否太早，甚至搶風頭。

宋楚瑜表示，他不需要跟別人談論未來的計劃，「2024、2028、2030、2080到底會怎樣的事情，不是這次選舉主題」，這次選舉主題是選一個有執行力且做好準備的宋楚瑜，強調現在不必去談8年後、20年後的事情。（編輯：楊凱翔）1081211