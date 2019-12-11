張善政談農業政策 允選贏將放寬僱用農業外勞

國民黨副總統參選人張善政11日走訪台中市，晚上到西屯區的一處商業大樓出席「張善政與青年有約」座談會，暢談青年政策的願景與作法。中央社記者郝雪卿攝 108年12月11日

（中央社記者郝雪卿台中11日電）國民黨副總統參選人張善政今天表示，針對農業缺工問題，若選贏將放寬僱用農業外勞；至於如何拉抬年輕選票，他則說要給予不同發展路徑，「抗中保台」對年輕人沒有實質意義。

張善政下午先到台中市大里區農會出席農業政策座談會，接著陪同黨籍台中市第7選區（太平、大里區）立委參選人莊子富前往大里區振坤宮、太平區太和宮參拜，再去太平區農會出席農業政策座談會，最後趕到西屯區一處商業大樓出席「張善政與青年有約座談會」，除暢談青年政策，也接受青年提問。

張善政表示，團隊農業政策有三大方向，包括鼓勵年輕人投入農業，將農業當成企業，而不是補貼的行業，其次是打造新的農村環境，最後是農業要結合新科技內涵。另外，針對農業缺工問題，他承諾如果能選贏，將放寬僱用農業外勞。

關於如何拉抬年輕選票，張善政接受媒體聯訪表示，不同興趣的年輕人要給予不同發展路徑，而不是只是嗆對岸，「抗中保台」的背後，對年輕人沒有實質意義，真正有意義是能顧到將來事業發展，也希望年輕人能體會他們提出的政策是真正有料的。

張善政也提到國民黨總統參選人韓國瑜國政顧問團的青年政策，他表示，跟韓國瑜接觸這麼久，並不覺得韓國瑜是草包，且認為韓國瑜有自己的想法，例如提出主權基金去海外賺錢，對政府財政運轉有幫助。

張善政指出，除提供青年創業貸款、輔導營運及行銷，鼓勵創業外，還要進一步協助青創企業找生意，中小型案子優先給青創業承包。（編輯：洪學廣）1081211