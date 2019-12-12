穿山甲換貓熊 布拉格市長棄北京擁抱台北

（中央社記者林育立柏林特稿）過去一年來，布拉格市長賀瑞普為了與台灣來往，在國內受到重重阻饒，捷克和中國關係也因此風波不斷。如今布拉格市議會無異議通過與台北締結為姐妹市的提案，這位友台市長的努力可說功不可沒。

賀瑞普（Zdeněk Hřib）去年底才上任，今年1月即宣布要廢除前任市長與北京締結的姐妹市協議當中有關一個中國政策和台灣是中國不可分割領土的條款，並在市府主動接見西藏流亡政府首長洛桑森格，公然挑戰總統齊曼（Miloš Zeman）的親中政策，為捷克和中國關係投下震撼彈。

按照賀瑞普自己的說法，學生時代曾到台灣實習的他對台灣留下好印象，自稱是「台灣迷」。3月他還親訪台灣，晉見總統蔡英文，為締結姊妹市一事試水溫。

事實上，賀瑞普的友台作為，也一定程度反應了捷克社會近年對中國的不滿。

2016年，中國國家主席習近平首次訪問布拉格，承諾為捷克帶來大筆投資，齊曼還呼應說希望捷克成為「協助中國在歐洲擴張投資永不沉沒的航空母艦」，對中國的友好在歐洲政壇獨樹一職。

然而，幾年過去了，中國的許多投資承諾都沒兌現，在兩國之間牽線的神秘商人葉簡明還突然消失。賀瑞普打算廢除一中條款，正好抓住捷克社會對中國質疑聲四起的時機。

其次，30年前曾推翻共黨獨裁統治的捷克，原本就特別重視民主和人權的價值。不過，近年來，捷克深受右翼民粹政治所苦，總統齊曼和總理巴比斯（Andrej Babiš）都無意延續絲絨革命留下的精神遺產，背離前總統哈維爾（Vaclav Havel）的人道主義和親歐路線。

因此，賀瑞普對台灣的友好和對西藏人權的重視，主動提出「人權比貓熊還重要」，寧願放棄北京在締結姊妹市時答應卻遲遲沒送來的貓熊，也要堅持人權價值，尤其容易引起共鳴。

一如預料，賀瑞普的舉動遭到中方報復。今年4月，捷克貿易工業部為外國使節舉辦年度會議，由於中國大使施壓，我國駐捷克代表首度被迫離席。

隨後，中國又一連取消布拉格愛樂（Prague Philharmonia）等4個捷克重要表演團隊在中國的巡迴演出行程。齊曼還公開威脅，中國將中斷中國城市和布拉格的直航和切斷布拉格斯拉維亞足球俱樂部（Slavia Praha）的金援。

有趣的是，中國的報復反而造成反效果。駐捷克代表汪忠一被迫離席後，立刻接受大報專訪，大幅提升台灣能見度。文化部長左拉列克（Lubomir Zaoralek）罕見接見中國駐捷克大使，批評中國片面取消樂團演出「嚴重傷害中國形象」。

友台的市長與親中的總統互嗆，也在捷克吸引媒體大幅報導，許多媒體都持同情台灣的立場，還引起英國衛報、紐約時報、法蘭克福廣訊報等國外重要媒體的關注。

按照賀瑞普的規劃，與台北的姐妹市協定將在明年1月台北市長柯文哲來訪時簽訂。今年3月他訪問台北時，已表達希望台北市贈送穿山甲的意願，或許不久的將來，對歐洲人來說十分珍稀的台灣穿山甲將取代貓熊住進布拉格的動物園。（編輯：林憬屏）1081212