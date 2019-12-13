台灣大選2020登場 史達偉促中國勿干涉[影]

美國國務院亞太助卿史達偉12日在華府智庫「戰略暨國際研究中心」表示，緊張情勢通常在台灣大選期間升高，對外力干預的擔憂也總是存在。他重申美方立場，呼籲兩岸透過對話解決分歧。中央社記者徐薇婷華盛頓攝 108年12月13日

（中央社記者徐薇婷華盛頓12日專電）台灣大選倒數一個月，美國國務院亞太助卿史達偉今天表示，台灣大選期間緊張情勢通常會升高，外界也擔憂外力干預。他強調，美國一貫立場是期盼兩岸透過對話解決分歧。

美國國務院主管亞太事務助理國務卿史達偉（David Stilwell）今天前往華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS），以中國為主題發表演說。由於台灣總統大選已進入最後一個月倒數，現場有媒體詢問史達偉，對未來美台及兩岸關係有什麼期望。

史達偉表示，美國政策立場一貫鼓勵台海兩岸進行對話，（總統）選舉是台灣例行民主程序，通常每4年舉辦一次。他指出，緊張情勢往往在台灣大選期間升高，但不該是如此，而針對外力干預、介入台灣內部事務的擔憂也總是存在。

他說，台灣關係法與美中三公報盼確保兩岸透過對話解決分歧，而非訴諸暴力或脅迫，「我們對即將到來事件（台灣大選）的期望也是如此」。

在長達30分鐘的演說中，史達偉爬梳美中關係過去40年歷史，強調美國長期向中國伸出「友誼之手」並期盼與其合作，而非像外界所揣測意圖壓制中國。

史達偉表示：「相反地，我們今天的態度立場，是基於對中國共產黨領導人的失望。他們決定以如此具攻擊性、一貫的惡意，來回應我們的善意。」

史達偉指出，希望美中關係能夠良好、豐富並對雙方有益，美國今後也會持續試圖與中國建立良好關係，並期望北京能夠同等回應，因為美方相信這是中國人民想要及尋求的。（編輯：陳永昌）1081213

（中央社華盛頓12日綜合外電報導）美國國務院亞太助卿史達偉（David Stilwell）今天敦促中國不要干涉下個月舉行的台灣大選。他說，華府尋求的是中國與台灣雙方透過對話解決歧見。

史達偉表示，每逢台灣選舉，緊張氣氛總會升高。

法新社報導，他說：「對於以某種方式干預、干涉那裡的內部事務的關切，一直都存在。」

他在華府戰略暨國際研究中心（CSIS）指出，美國藉由一方面提供武器給台灣，另一方面只承認北京的政策，尋求中國與台灣雙方「透過對話解決歧見，不要暴力、脅迫或威脅」，「因此，那也是我們對這場即將登場的選舉的期望」。

美國在台協會（AIT）處長酈英傑上個月也對中國試圖影響台灣明年總統選舉表達「關切」。（譯者：徐崇哲）1081213