飛行夾克秒殺 卓榮泰：打贏選戰再做勝利版

（中央社記者葉素萍台北13日電）民進黨昨晚推出的第一波募款小物「護國保台 為民主而戰」飛行夾克，短短幾分鐘內全數額滿。民進黨主席卓榮泰昨天深夜說，投票日前實在沒有再加碼的可能，打贏選戰後，「再來做勝利版吧！」

民進黨12日20時20分第一波募款小物「護國保台為民主而戰」飛行夾克上線，只要捐款新台幣2020元，就回饋一件，數量有限。

卓榮泰昨天深夜透過臉書貼文分享，會有這件熱門的飛行外套，其實是一件非常偶然的事。

他說，去年12月14日登記民進黨主席補選，兩天後第一次召開文宣會議，他臨時找出一件一年多前在網路上買的飛行外套穿上，結果與會的年輕人說：「這件外套好，會顯得大師兄年輕，以後就穿這件吧！」

從此，到1月6日主席投票日前，幾乎2/3的時間，飛行外套成為他最不傷腦筋的選擇。也開始一直被詢問「外套哪裡買？」

卓榮泰說，1月9日接任主席工作之後，仍然有更多朋友關心這件外套，他也一直很猶豫，要不要把自己喜歡的跟大家分享，後來決定，獨樂樂不如眾樂樂，開始認真洽詢廠商，設計一件真正屬於大家喜歡的飛行外套。

他說，先決定，要有台灣圖樣、要有紀念性、要純粹「台灣製造」，所以必須布料、染色、縫製、配件完全是台灣的，因此製程較久、成本較高，但這是最基本的堅持，而且是「防風、抗寒、防滲透」心裡會溫暖的戰鬥服。

卓榮泰指出，9月28日黨慶大會上，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌及所有中央黨部同仁全體穿上胸前繡上「928」的綠色飛行外套，顯得整齊有戰力，再度引起更多的關注，詢問電話接連不斷，實在無法讓大家失望，即刻決定加碼製作。

不過，卓榮泰說，重新再訂做時程需要70天，實在太慢，經過一再交涉，終於請廠商能在11月底趕出成品，同時決定在胸前繡上「2020」字樣，讓這一批更有代表性，但也因為趕工，數量確實有限，真的抱歉。

他說，12日20時20分開始網路募款回饋，「結果短短幾分鐘全數額滿，讓許多朋友撲空，實在抱歉」。雖然要求加碼的建議讓他非常重視，不過在投票日前實在沒有再加碼的可能。卓榮泰說，再次向所有朋友致謝，「打贏選戰後，我們再來做『勝利版』吧！」（編輯：趙蔚蘭）1081213