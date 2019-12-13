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謝龍介改祭品捐錢 南檢仍分案偵辦請雞排涉賄選

最新更新：2019/12/13 19:15
台南市議員謝龍介（圖）宣稱國民黨總統候選人韓國瑜明年大選會贏總統蔡英文90萬票，否則請吃雞排，卻遭檢舉賄選，謝龍介12日改以捐錢替代，但台南地檢署已分案偵辦。（中央社檔案照片）
台南市議員謝龍介（圖）宣稱國民黨總統候選人韓國瑜明年大選會贏總統蔡英文90萬票，否則請吃雞排，卻遭檢舉賄選，謝龍介12日改以捐錢替代，但台南地檢署已分案偵辦。（中央社檔案照片）

（中央社記者張榮祥台南13日電）台南市議員謝龍介宣稱國民黨總統候選人韓國瑜將逆轉勝，明年大選會贏總統蔡英文90萬票，否則請吃雞排，卻遭檢舉賄選，謝龍介昨天改以捐錢替代，但台南地檢署已分案偵辦。

謝龍介4日在網路節目中宣稱，2020大選韓國瑜不只會逆轉勝，還會贏蔡總統90萬票，否則就在北、中、南各請900份雞排。

謝龍介豪語立刻引發議論，他昨晚再發表聲明，尊重執政黨對「雞排祭品文」說法，若被認定發雞排有賄選疑慮，他必須避免被轉移焦點；他強調，「我決定更改祭品，等著吃雞排的朋友，只能對您說抱歉了」。

謝龍介表示，如果韓國瑜沒有贏到90萬票，只要贏89萬9999票以下，他個人就捐出新台幣30萬元給弱勢團體做公益，不給國家機器有轉移焦點空間。

不過，謝龍介發雞排的言論，已遭檢舉賄選，台南地檢署襄閱主任檢察官林仲斌今天表示，南檢依規定分案後，由檢察官林怡君偵辦。

林仲斌說，承辦檢察官將依檢舉情資，就個案調查發送雞排與投票權的行使是否有對價性，及有無符合賄選的構成要件，以進行綜合判斷。（編輯：洪學廣）1081213

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