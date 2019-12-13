接韓國瑜台中競總主委 盧秀燕：市政是輔選利器

國民黨總統候選人韓國瑜（中）13日出席台中市競選總部成立大會，再度重申重啟核四立場，保證若當選總統，只要人民同意、安全沒問題，就要重啟核四以核養綠，減輕中部燒煤數字，這是負責任政府應該做的。中央社記者蘇木春攝 108年12月13日

（中央社記者蘇木春台中13日電）國民黨總統候選人韓國瑜今天晚間出席台中市競選總部成立大會，市長盧秀燕說，自己首次以台中競總主委身分出席，且上任市長近1年改善空污，當市政有表現，就是輔選最好利器。

成立大會晚間在台中國際展覽館舉辦，國民黨主席吳敦義、前新北市長朱立倫、前台中市長胡志強、大甲鎮瀾宮董事長顏清標，與當地民意代表都出席力挺。

韓國瑜晚上在支持者簇擁下進入會場，並由盧秀燕為韓國瑜披上選舉戰袍，隨後和台中市黨籍立委參選人共同呼喊口號。

韓國瑜致詞表示，最近看盧秀燕與中部縣市長，為了空污問題焦頭爛額，民進黨執政後的能源政策完全錯誤，中央不停燒煤，估計還要增加10%燃煤量。他提到，18年前從立院退休，沒事就到彰化、南投，那時候的空氣真的是甜的，但這3年半，天色都是灰濛濛。

韓國瑜指出，去年公投表決結果，民眾支持以核養綠，民進黨卻把公投沒收，每年有1萬人染肺腺癌，他保證如果當選總統，只要人民同意、安全沒問題，就要重啟核四以核養綠，減少中部燒煤。

對於交通部今天公布今年來台國際旅客已達1111萬人次，韓國瑜表示，民進黨欺騙民眾，台灣現在觀光業、遊覽車、飯店、民宿與伴手禮，生意悽慘無比，「欺騙的政府就要讓它下台」。

韓國瑜說，政府拿不出政績，只好用網路帶風向，用納稅人的錢養網軍，第一個受害者就是民進黨副總統候選人賴清德，第二個是台北市長柯文哲，第三個就是自己。再這樣下去，台灣的民主與善良風氣會受到重大傷害。

吳敦義表示，觀光客過去在前總統馬英九政府時代，每年都在增加，現在觀光收入減少，民進黨推動的年金改革不公不義，一定要讓韓國瑜當選。

朱立倫則表示，反對選舉靠抹黑、造謠、抹紅與惡意攻擊，民進黨用負面選舉，做得好就繼續做，做不好就下台。

盧秀燕指出，她首次以韓國瑜台中競選總部主委身分出席力挺，自己上任市長將近1年時間，根據環保署資料，台中空污已有改善，其他大部分政見不是已經開工就是開始實施，當自己的市政有表現時，就是輔選韓國瑜最好的利器。（編輯：洪學廣）1081213

國民黨總統候選人韓國瑜（中）13日出席台中市競選總部成立大會，全國競總主委朱立倫（前左2）、台中市長盧秀燕（前右）等人出席力挺。中央社記者蘇木春攝 108年12月13日