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韓國瑜彰化雲林嘉義競總14日成立 15日回防高雄

最新更新：2019/12/13 22:24

（中央社記者余祥台北13日電）選戰倒數，國民黨總統候選人韓國瑜明天將走訪彰化縣、雲林縣、嘉義市，出席3場聯合競選總部成立活動，15日、16日將回防高雄，輔選立委候選人，為選戰做最後衝刺。

韓國瑜日前展開全台傾聽之旅，除花蓮和金門之外，已環台一圈，第2輪行程主要以補足第一圈行程不足之處，保持選戰熱度。

韓國瑜14日將橫跨3縣市，分別出席彰化、雲林、嘉義市聯合競選總部成立活動，這3個縣市皆為國民黨執政縣市，也分別由彰化縣長王惠美、雲林縣長張麗善、嘉義市長黃敏惠擔任韓國瑜的聯合競總主委。

韓國瑜全國競總主委朱立倫、國民黨主席吳敦義都將出席韓國瑜彰化、雲林、嘉義市聯合競總成立活動，展現國民黨大團結。

韓國瑜14日也將到雲林走訪信仰中心，參拜虎尾王爺公廟、土庫馬光厝順安宮以及麥寮拱範宮。

前花蓮縣長傅崐萁投入花蓮縣立委選戰，但國民黨在花蓮縣已提名黃啟嘉參選，韓國瑜日前取消花蓮傾聽之旅，至今尚未安排花蓮行程，也未為黃啟嘉站台。

國民黨副總統候選人張善政明天將走訪花蓮縣為黃啟嘉站台，並將與花蓮商界、青年座談。

韓國瑜15日則將回防高雄，輔選立委候選人，安排一連串趣味活動，包括出席鳳山區的黃埔新村話當年眷村的前世今生、大寮區打擊韓黑大作戰射擊打靶破謠言、左營區左營追趕跑跳碰機智問答PK挑戰，並將出席庶民起義活動，並推廣高雄農特產與宋江陣。（編輯：楊玫寧）1081213

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