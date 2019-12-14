韓式風格攻防 政見會將聚焦經濟議題

（中央社記者余祥台北14日電）備戰總統選舉首場政見發表會，國民黨總統參選人韓國瑜嚴陣以待，由國政顧問團擔任後援提供子彈，韓國瑜將緊扣經濟議題，凸顯民進黨執政以來，民眾對於經濟發展的無力感，並提出解方。

總統選舉首場政見會18日晚間登場。韓國瑜幕僚表示，韓國瑜國政顧問團早已公布涵蓋國防、外交、兩岸、經濟等26項政見，做足準備，韓陣營一直盼把選舉主軸回歸到與總統蔡英文政見比拚，但可惜民進黨持續打烏賊戰，模糊焦點。

韓國瑜幕僚表示，韓國瑜非常謹慎看待這一次的政見會，主要是韓國瑜近日皆以下鄉行程為主，在許多場合很難用長時間說明政見，因此韓國瑜十分把握每一個可以完整論述政見的機會。

韓幕僚表示，由於韓的競選團隊中本就有規劃政見的國政顧問團，直接成為韓國瑜準備政見會的後援，提供韓國瑜專業意見和相關論述資料。

不過，韓幕僚也說，韓國瑜是非典的政治人物，有自己的想法和語言，國政顧問團僅以提供資料為主，其他攻防還是要靠韓國瑜自行消化、吸收，並且轉為自己的風格，這部分就是幕僚無法幫忙的。

韓幕僚表示，首場政見會論述主軸將緊扣經濟議題，凸顯民進黨政府執政下，民眾對於經濟發展的無力感，並且提出相關解方。

不過，韓幕僚也坦言，他們尚未完全定調政見會將要闡述的內容，主要應會以民眾比較有感的議題為主，下週才會比較明朗。

是否將找人幫忙演練，韓幕僚說，演練是一定要的，由新聞幕僚幫忙預演，主要是要控制好時間，在時間內可以把想說的都說明完畢。

至於對手總統蔡英文陣營請專人研究韓國瑜政見會、媒體堵訪等臨場反應，研擬如何攻防因應，韓幕僚則說，這部分他們則沒有相關的準備，也完全不擔心，因為蔡總統的政見都是抄襲韓陣營，且蔡總統沒有讀稿機可能無法臨場反應。

中央選舉委員會公布3場總統候選人政見發表會，分別是：18日晚間7時由華視轉播、25日下午2時中視轉播、27日晚間7時台視轉播。副總統候選人電視政見會20日晚間7時由公視轉播。（編輯：紀淑芳）1081214