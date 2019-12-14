沒生小孩不懂父母心 蔡總統籲對人要有基本尊重

（中央社記者王淑芬、陳朝福高雄14日電）國民黨副總統候選人張善政日前「沒生過小孩不懂父母的心」說法，蔡總統今天回應，一般人對副總統的期待應該不是這樣子，盼不要有情緒、保持理性、對人要有基本尊重。

總統蔡英文今天偕副總統候選人賴清德、總統府秘書長陳菊等人南下高雄召開政策說明會。對於對手陣營張善政「沒生過小孩、不懂父母的心」發言遭批評，媒體連訪詢問有關張善政「有收回說法，但沒有道歉」，總統個人的感受。

蔡總統表示，「對於副總統候選人，一般人的期待應該不是這樣子」，希望在選舉最後階段，不要有情緒、要保持理性。

總統表示，張善政有一些發言對社會大眾來講，大家也都覺得並不恰當，比如說他提及的「理工男」，其實不論學那個學科、男性或是女性，對於人的基本的尊重都是要有的。大家對一個副總統候選人期待應該是更高的。

蔡總統也強調，民進黨執政3年多來，為下一個世代所做的努力，相較前政府執政對未來世代的投資「我們做得比他們多，真的很多」；兩相比較下，其實就可以看出來是哪一個政府對未來世代的照顧更重視。（編輯：孫承武）1081214