封面照遭質疑盜圖 張善政辦公室：合法使用

（中央社記者余祥台北14日電）國民黨副總統候選人張善政臉書封面照遭質疑盜圖，張善政辦公室發言人黃曼昕今天表示，是合法使用，沒有盜用問題；她質疑，現在黑韓已無出口，轉黑張為首要目標。

有媒體報導，張善政臉書封面照被網友發現疑似是泰國考艾國家公園的照片，網友質疑「心繫台灣，圖用泰國」，也有網友質疑為盜圖。

張善政辦公室發言人黃曼昕晚間表示，臉書是社群時代重要的發言管道，張善政剛成立臉書粉絲專頁時，就委由專業設計公司設計臉書封面圖片，包括海洋（海納百川，有容乃大）、土地（承載萬物含藏萬物的特性）、森林（生生不息）以及碧玉（堅剛但也溫潤中道）等4種概念，而設計公司使用的圖片是跟Shutterstock圖庫大師購買，是合法使用，完全沒有所謂的盜用問題。

黃曼昕說，很明顯現在黑韓（國民黨總統候選人韓國瑜）已無出口後，轉為黑張為首要目標，在離明年1月11日投票日僅剩不到一個月的時間，已看見另一波黑張產業鏈的形成，他們呼籲，讓人民有良好的視聽環境，去選擇政策走向，給大家一個乾淨公平的選舉。（編輯：郭萍英）1081214