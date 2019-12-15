賴清德籲新北台南同鄉支持 讓新北立委全上

民進黨副總統候選人賴清德（中）15日出席新北市台南同鄉會餐會獲歡迎，許多人上前要求合影，場面熱烈。中央社記者王鴻國攝 108年12月15日

（中央社記者王鴻國新北15日電）民進黨副總統候選人賴清德今天參加新北市台南同鄉會餐會表示，台南是民主聖地，民進黨歷任總統候選人在台南得票率全台最高，台南同鄉在外打拚，也要支持新北立委12席全上。

賴清德今天中午約1時出席新北市台南同鄉會餐會獲歡迎，許多人要求合影，場面熱烈。賴清德致詞以台南前市長身分感謝在外打拚的台南同鄉對故鄉的關心及投資。

他表示，這次台南同鄉會餐會的桌數剛好是111桌，呼籲大家明年1月11日要票投民進黨，他也現場呼籲在新北打拚的台南同鄉，一定要支持立委參選人吳秉叡及呂孫綾等人，讓新北12席立委參選人全上。

他表示，只要新北12席立委參選人全上，民進黨就可獲國會過半席次。這樣就有助總統蔡英文未來顧台灣主權及護台灣民主，有助經濟發展及長照、托幼等工作的推動。

他強調，台南是民主聖地，不論民進黨過去總統候選人是誰，在台南市的大選得票率都是全國第1名，這已是台南人的傳統了，2008年最困難的選情，全台區域立委當選13席，台南就有5席，2012年及2016年也是5席全上，今年選6席，若無意外，今年仍是全當選。（編輯：張銘坤）1081215