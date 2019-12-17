陳副總統：109年長照經費400億 成長近8倍

（中央社記者葉素萍台北17日電）副總統陳建仁今天說，政府積極推動老人福利及長照2.0政策，社區照顧關懷據點拓展至今已3834處，長照經費明年更將達新台幣400億元，較2016年成長近8倍，每一位高齡的阿公阿嬤都是最重視及疼惜的長輩。

陳副總統今天出席「第五屆社區金點獎」表揚活動。

副總統指出，目前台灣老人人口已將近357萬人，占總人口15%，國人平均壽命為80.7歲，其中男性為77.5歲、女性為84歲，雙雙創歷年新高。高齡並不必然是老化跟衰老，也可以是活躍、充滿希望、且可以彼此互相幫忙及照顧的高齡。

陳副總統強調，總統蔡英文非常重視老人照顧工作，上任後投入龐大經費推動老人福利及「長照2.0」政策，改善友善的高齡環境，展現對老人的疼惜。

副總統說，對於健康、亞健康的長輩，各地都廣設「社區照顧關懷據點」，據點從開始的300多處拓展至現在有3834處，提高長輩社會參與的可近性；有長照需求的弱勢跟失能長輩，透過「長照2.0」政策，提供結合醫療長照跟預防保健的措施，讓照顧不斷延伸。

陳副總統提到，政府在長照經費支出的規模，由2016年只有50億元，已逐年增加至今年的338億元，明年會達到400億元，成長近8倍。

陳副總統說，政府為擴大服務層面，同步推動住宿式服務機構使用者賦稅減免及補助方案，包含長照特別扣除額12萬元，及入住各種住宿式服務機構且符合條件者，每年最高補助6萬元，減輕家庭的負擔。每一位高齡的阿公阿嬤，都是最重視及疼惜的長輩，政府會好好地照顧大家。（編輯：郭萍英）1081217