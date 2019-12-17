韓國瑜：看我們燦爛笑容 假民調就讓綠營去爽

選戰進入倒數，國民黨總統候選人韓國瑜全國暨台北市勞工後援會17日舉行成立大會，國民黨總統候選人韓國瑜（左5）與副總統候選人張善政（左4）同台造勢，眾人高呼「凍蒜」炒熱氣氛。中央社記者王騰毅攝 108年12月17日

（中央社記者劉冠廷、余祥台北17日電）國民黨總統候選人韓國瑜全國勞工後援會今天成立，韓國瑜向支持者說，從他與副手張善政的笑容，大家看起來民調如何，「看我們燦爛的笑容，假民調就讓民進黨去爽，我們有的是民心」。

韓國瑜全國暨台北市勞工後援會成立大會今天成立，包括國民黨主席吳敦義、前主席連戰、韓國瑜全國競選總部主委朱立倫、韓國瑜以及國民黨副總統候選人張善政都分別到場，向在場的勞工朋友請託拜票。

韓國瑜一開場就問台下的群眾說，從他與副手張善政的笑容，大家看起來民調如何，「看我們燦爛的笑容，假民調就讓民進黨去爽一下，我們有的是民心」。韓國瑜隨後提出勞工政見，包括撥千億補勞保、無薪假由保險支付6成薪資。

他強調，台灣只要農民、勞工、漁民、庶民這4種基層民眾過得安居樂業，全台灣就會安居樂業。

至於韓國瑜日前以「豬八戒們」形容抹黑他的人，民進黨副總統候選人賴清德呼籲不要人身攻擊。韓國瑜下午出席全國工商界聯合力挺韓國瑜競選總統後援會受訪時說，用豬八戒形容一點不過分，這種受苦的過程難道賴清德沒有經歷嗎。

他表示，中國大陸的詐欺犯到了澳洲，像豬八戒胡說八道，製造假共諜案，完全在傷害他，而這個過程中一大堆媒體、網路帶風向，迫害忠良、捏造重傷，抹黑完之後沒有一個人跟他道歉。

韓國瑜說，豬八戒指的是這個假共諜，其他在這種抹黑劇情中當導演、男主角、編劇等的人也都是豬八戒，傷害台灣民主。（編輯：郭萍英）1081217

選戰進入倒數階段，國民黨總統候選人韓國瑜全國暨台北市勞工後援會17日舉行成立大會，國民黨總統候選人韓國瑜（右2）受到支持者熱情歡迎。中央社記者王騰毅攝 108年12月17日