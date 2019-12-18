縣市財政分配熱議 鄭文燦：大選後應好好討論

各縣市的債務議題在總統大選再度引發討論，桃園市長鄭文燦（右）18日表示，應該所有的縣市政府一起到行政院，跟主計總處及財政部好好討論，包括各縣市財政能力、創稅能力等，都可以攤在陽光下檢討。中央社記者邱俊欽桃園攝 108年12月18日

（中央社記者邱俊欽桃園18日電）各縣市的債務議題在總統大選再度引發討論，桃園市長鄭文燦今天表示，各縣市的統籌分配稅款或者一般補助款，因為牽涉到地方的財政能力、地方的經濟體質，選後應該好好討論。

台北市長柯文哲日前多次批評前高雄市長陳菊任內負債高達新台幣3000億元，還說那是高雄市長韓國瑜「落跑」選總統的原因，柯文哲要總統府秘書長陳菊開記者會說明高雄債務。

鄭文燦表示，不管是六都或是其他縣市財政，都應該要攤在陽光下來檢討，不管是統籌分配稅款或者一般補助款，因為牽涉到地方的財政能力、地方的經濟體質，他覺得在選後，應該就這些問題來好好討論。

鄭文燦說，以桃園來講，雖然負債是六都最低的，但是我們獲得的統籌分配稅，以及一般補助款，大概不到台北市一半，距離台南市還少了新台幣88億元，這對桃園也是不公平。

有關柯文哲對於地方政府財政的看法，鄭文燦說，應該把高雄市政府、台北市政府，還有所有的縣市政府，一起到行政院跟主計總處及財政部好好討論，包括各縣市財政能力、創稅能力等，都可以攤在陽光下檢討，同時也要在財政收支劃分法下取得要合理化，並且取得城鄉差距間的平均，這都是必要的。（編輯：李錫璋）1081218