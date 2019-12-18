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蔡總統火力全開批韓 天馬行空沒帶領國家能力
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總統大選首場政見會
2020總統大選首場電視政見發表會18日晚間在華視登場，總統蔡英文、國民黨候選人韓國瑜、親民黨候選人宋楚瑜，首度在電視轉播中完整呈現政見。
總統大選首場政見會
新聞專題
總統大選首場政見會9/9

首場總統政見會登場 發言順序韓宋蔡

最新更新：2019/12/18 19:15
總統大選首場電視政見發表會18日晚間登場，政見會抽籤的發言順序為國民黨高雄市長韓國瑜（左）、親民黨主席宋楚瑜（中）、總統蔡英文（右）。中央社記者王騰毅攝 108年12月18日
總統大選首場電視政見發表會18日晚間登場，政見會抽籤的發言順序為國民黨高雄市長韓國瑜（左）、親民黨主席宋楚瑜（中）、總統蔡英文（右）。中央社記者王騰毅攝 108年12月18日

（中央社記者溫貴香、余祥、郭建伸台北18日電）總統大選首場電視政見發表會晚間登場，三組總統候選人總統蔡英文、國民黨高雄市長韓國瑜、親民黨主席宋楚瑜首度同場交鋒，政見會抽籤的發言順序為韓國瑜、宋楚瑜、蔡英文。

蔡總統穿著鐵灰色西裝搭黑色針織衫與深色長褲；韓國瑜穿白色襯衫、深色西裝外套，頭戴繡有中華民國國旗的帽子；宋楚瑜則身穿淺橘亞麻西裝外套與一貫的橘色領帶應戰。

2020總統大選首場電視政見發表會今晚7時在華視登場，三組候選人首度同台講述政見。

宋楚瑜、韓國瑜、蔡英文先後簽到入場，宋楚瑜會前受訪被問到出席政見會的心情，表示「老將出馬」；韓國瑜會前受訪被問心情如何，回應「開心」；蔡總統則微笑揮手致意。

根據中選會規劃，每一候選人發表政見時間共為30分鐘，分3輪發表政見，每一輪時間10分鐘。至於發表政見的順序，則在發表會前抽籤決定。

依總統副總統選舉候選人電視政見發表會實施辦法規定，電視政見發表會應舉辦4場，其中總統候選人3場、副總統候選人1場。其他兩場總統候選人電視政見會時間分別為25日下午2時中視轉播、27日晚間7時台視轉播。另外，副總統候選人電視政見會20日晚間7時由公視轉播。（編輯：蘇龍麒）1081218

依總統副總統選舉候選人電視政見發表會實施辦法規定，電視政見發表會應舉辦4場。（中央社製圖）
依總統副總統選舉候選人電視政見發表會實施辦法規定，電視政見發表會應舉辦4場。（中央社製圖）
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