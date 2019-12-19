首場總統政見會落幕 柯文哲稱當口水戰看看就好

台灣民眾黨19日上午在台北車站行旅廣場舉行「全台大眾走，15反顧向前走」記者會，黨主席柯文哲（前排中）出席，為隊伍加油打氣。前排左2為民眾黨發起人蔡壁如。中央社記者張皓安攝 108年12月19日

（中央社記者梁珮綺台北19日電）對於剛落幕的總統大選電視政見發表會，台北市長柯文哲今天說，看起來火花多，也或許時間不夠，只是檯面上的候選人平常也沒有在講述政見，「當作口水戰看一看就好」。

民眾黨上午舉行「全台大眾走，15反顧向前走」記者會，黨主席柯文哲與多名不分區立委被提名人皆出席，他接受媒體訪問時，做上述表示。

2020總統大選首場電視政見發表會18日晚間在華視登場，候選人包括總統蔡英文、國民黨候選人韓國瑜、親民黨候選人宋楚瑜，而蔡總統在第一輪發言時，火力全開批評對手韓國瑜。

對此，柯文哲說，「變成刺蝟也沒用」，認為蔡總統執政以來，未達到人民期望，蔡總統在這場選舉能夠勝券在握，是因為香港反送中問題及韓國瑜準備不夠充分所致，「過去3年半，蔡英文的執政，真的台灣人民滿意嗎？」

而在昨晚政見發表會結束後，柯文哲也在臉書上貼文指出「少子化已經是國安危機，但檯面上的總統候選人，整天噴口水喊口號，也沒想要花時間討論這一塊」。柯文哲今天說，政見會上看似火花多，當然也許時間不夠充分讓候選人論述，只是平常候選人也未觸及政見，所以當作口水戰看看就好。

有媒體整理韓國瑜在政見發表會上的「十大金句」，被問及是否看過，柯文哲則表示，口號喊再多也沒用，最後還是要落實在執行面，如他昨天上午出席雙子星開發案簽約典禮，站在北門往外看一圈，「有做完的都是台北市政府做的，還沒有做完的都是中央政府」。

另外，總統府秘書長陳菊連日被柯文哲批評高雄市長任內債台高築，陳菊昨天回應，針對高雄受到的霸凌，公道自在人心，歷任所累積的高雄債務數據都很清楚，陳菊和市府團隊也不斷公開說明，網路上也都可查到。

對此，柯文哲說，「有時候我們要的也不多，能夠反省改進是最好，好歹一個道歉」，指若一個人要被尊重，就要成為一個能被尊重的人。（編輯：張銘坤）1081219