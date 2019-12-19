朱立倫：民進黨一直把抹紅當選舉提款機

（中央社記者王鴻國新北19日電）傳藍營握總統蔡英文和中國高層合照。國民黨總統候選人韓國瑜競選總部主委朱立倫說，不管是真是假，國民黨至少不會去抹紅民進黨，民進黨卻一直把抹紅當作選舉最重要的提款機。

國民黨新北市黨部今天舉辦總統暨立法委員選舉29區競選總部輔導幹部誓師大會，現場國旗旗海飄揚，市黨部主委李乾龍呼籲團結勝選，希望新北市能在這次選舉能贏對手30萬票。

朱立倫也和新北12選區立委參選人或競總幹部上台向支持者請託拜票，同時呼籲爭取最多朋友支持，減少敵人，同時也不忘宣傳國民黨執政時很多國家提供免簽，但現在給泰國免簽，泰國卻要台灣附財力證明，因此，希望找回大家對國民黨理性中道政黨及讓台灣安定的力量的印象，共同團結勝選。

朱立倫接受媒體聯訪時對昨晚政見發表會各總統候選人表現評論說，韓國瑜攻守俱佳。這場政見會已接近於辯論會感覺，韓國瑜能夠提出看法，也能夠質問總統蔡英文；蔡總統昨天可能似乎有點緊張，防守比較多。希望總統選舉應該最少有兩場辯論。

朱立倫也針對近來「衰尾查某」爭議表示，台灣作為一個現代化的社會，要對女性同胞特別尊重，希望大家在發言的時候，都能夠尊重女性同胞。此外，他也質疑國產署開挖韓國瑜妻子李佳芬父親過去砂石場的動作是配合政治及選舉作秀。

至於藍營握有蔡總統跟中國高層合照傳聞。朱立倫說，不管是真是假，國民黨至少不會去抹紅民進黨，事實上，民進黨檯面上的人物，有哪一位可大聲說自己從來沒跟中共的重要人士見過面，包括民進黨副總統候選人賴清德、總統府秘書長陳菊等人都訪問過中國大陸，也都見過非常多大陸的重要人士。

朱立倫表示，很遺憾民進黨一直把抹紅當作選舉最重要的提款機。也呼籲蔡總統要有總統的高度，要理性面對兩岸的正常交往，不能說民進黨去見中共官員就叫做「正常交往」，國民黨就叫「賣台」，不應有任何抹紅其他政黨的心態，這都是非常不道德。（編輯：李錫璋）1081219