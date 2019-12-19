更多編輯台推薦新聞：
美第3位眾院彈劾總統 川普約翰遜柯林頓同留名
國際

美第3位眾院彈劾總統 川普約翰遜柯林頓同留名

石器時代口香糖藏完整DNA 解密古人外貌與生活
國際

石器時代口香糖藏完整DNA 解密古人外貌與生活

專題／人均GDP世界第2背後 澳門人渴望選擇的自由
兩岸

專題／人均GDP世界第2背後 澳門人渴望選擇的自由

選情分析／中台灣世代之戰 投票率左右勝負
政治

選情分析／中台灣世代之戰 投票率左右勝負

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
桃園捷運路網延伸至大溪 2020年提交通部審查
首頁 / 政治

朱立倫：民進黨一直把抹紅當選舉提款機

最新更新：2019/12/19 15:16
國民黨新北市黨部19日舉辦總統暨立法委員選舉29區競選總部輔導幹部誓師大會，現場國旗旗海飄揚，國民黨總統候選人韓國瑜競總主委朱立倫（前）率立委參選人造勢，並籲減少敵人、找回更多朋友，團結勝選。中央社記者王鴻國攝　108年12月19日
國民黨新北市黨部19日舉辦總統暨立法委員選舉29區競選總部輔導幹部誓師大會，現場國旗旗海飄揚，國民黨總統候選人韓國瑜競總主委朱立倫（前）率立委參選人造勢，並籲減少敵人、找回更多朋友，團結勝選。中央社記者王鴻國攝　108年12月19日

（中央社記者王鴻國新北19日電）傳藍營握總統蔡英文和中國高層合照。國民黨總統候選人韓國瑜競選總部主委朱立倫說，不管是真是假，國民黨至少不會去抹紅民進黨，民進黨卻一直把抹紅當作選舉最重要的提款機。

國民黨新北市黨部今天舉辦總統暨立法委員選舉29區競選總部輔導幹部誓師大會，現場國旗旗海飄揚，市黨部主委李乾龍呼籲團結勝選，希望新北市能在這次選舉能贏對手30萬票。

朱立倫也和新北12選區立委參選人或競總幹部上台向支持者請託拜票，同時呼籲爭取最多朋友支持，減少敵人，同時也不忘宣傳國民黨執政時很多國家提供免簽，但現在給泰國免簽，泰國卻要台灣附財力證明，因此，希望找回大家對國民黨理性中道政黨及讓台灣安定的力量的印象，共同團結勝選。

朱立倫接受媒體聯訪時對昨晚政見發表會各總統候選人表現評論說，韓國瑜攻守俱佳。這場政見會已接近於辯論會感覺，韓國瑜能夠提出看法，也能夠質問總統蔡英文；蔡總統昨天可能似乎有點緊張，防守比較多。希望總統選舉應該最少有兩場辯論。

朱立倫也針對近來「衰尾查某」爭議表示，台灣作為一個現代化的社會，要對女性同胞特別尊重，希望大家在發言的時候，都能夠尊重女性同胞。此外，他也質疑國產署開挖韓國瑜妻子李佳芬父親過去砂石場的動作是配合政治及選舉作秀。

至於藍營握有蔡總統跟中國高層合照傳聞。朱立倫說，不管是真是假，國民黨至少不會去抹紅民進黨，事實上，民進黨檯面上的人物，有哪一位可大聲說自己從來沒跟中共的重要人士見過面，包括民進黨副總統候選人賴清德、總統府秘書長陳菊等人都訪問過中國大陸，也都見過非常多大陸的重要人士。

朱立倫表示，很遺憾民進黨一直把抹紅當作選舉最重要的提款機。也呼籲蔡總統要有總統的高度，要理性面對兩岸的正常交往，不能說民進黨去見中共官員就叫做「正常交往」，國民黨就叫「賣台」，不應有任何抹紅其他政黨的心態，這都是非常不道德。（編輯：李錫璋）1081219

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報