挺韓遊行將登場 朱立倫：慶賀就職週年是好事

國民黨總統候選人韓國瑜全國競選總部主委朱立倫（右）20日前進台南為黨籍立委參選人助選，他說，國民黨以分進合擊的方式輔選，大家都在幫忙。中央社記者張榮祥台南攝 108年12月20日

（中央社記者張榮祥台南20日電）高雄挺韓、罷韓遊行明天同日不同區登場，國民黨總統候選人韓國瑜全國競選總部主委朱立倫今天表示，挺韓辦的是慶賀就職週年，大家用正面歡樂角度參與，這是好事。

朱立倫今天前進台南，輔選國民黨在台南的6名立委參選人，他接受媒體聯訪時說，台南需要改變，總統也能改變，台灣要更好，就需要不斷地進步。

對於明天在高雄的挺韓、罷韓遊行，朱立倫表示，他知道明天高雄遊行分成兩部分，一部分是反對陣營辦的，但挺韓辦的是慶賀韓國瑜就職市長週年，大家用正面歡樂的角度參與，這是好事。

他說，國民黨用分進合擊的方式輔選，大家都在幫忙，包括前立法院長王金平在各地助選立委參選人，他也歡迎鴻海集團前董事長郭台銘輔選。從他擔任總部主委開始，就有黨部和總部二合一的共識，不分彼此，發揮最大的力量。

朱立倫表示，在台灣民主過程中，暴力是讓大家不齒的，最不樂意見到的，他希望21世紀的今天，台灣不論是總統大選或立委選舉，都用理性平和方式完成。（編輯：唐聲揚）1081220