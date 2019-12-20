蘇貞昌：親自了解陳文成命案林宅血案解密為何再延30年

（中央社記者陳俊華台北20日電）監察委員王美玉今天質疑，陳文成命案、林義雄家屬命案檔案要再延長30年才能解密的理由何在；行政院長蘇貞昌說，為何要再延長30年，他會親自了解具體問題出在哪，並促成解密。

監察委員王美玉今天巡察行政院時指出，轉型正義的目的包括平反冤屈、回復名譽以及財產權，政府目前積極推動的轉型正義仍有最後一哩路，依據已經廢止的懲治判亂條例第8條、戡亂時期檢肅匪諜條例第12條、第14條規定與戡亂時期檢肅匪諜給獎辦法，匪諜與叛亂犯的財產應沒收，並分發獎金給檢舉與有功人員。

王美玉指出，就已經沒收的財產，因為現行促進轉型正義條例第6條第2項規定「有罪判決暨其刑、保安處分及沒收之宣告，於本法施行之日均視為撤銷、並公告之。」因此促轉會已撤銷沒收宣告，在法律上國家即產生財產歸還之義務。

王美玉表示，根據促轉條例的規定產生幾項疑義，包括促轉會撤銷確定判決之標準為何？撤銷沒收宣告之財產發還是採當事人提告聲請，還是主管機關主動發還；行政院有無主動準備歸還促轉會所撤銷沒收宣告之當事人財產？若有歸還計畫，預計編列預算分幾年處理？

促轉會代理主委楊翠表示，有關被沒收財產返還問題，將參考國內外經驗，對確實被執行沒收財產者進行盤點後，研究立專法「威權統治時期不法刑事判決沒收財產返還條例」，或修改「戒嚴時期人民受損權利回復條例」兩個方向思考如何返還人民財產；有關撤銷確定判決，是採當事人提起調查為優先。

王美玉指出，總統蔡英文曾在107年5月31日主持促轉會揭牌典禮時說，「我聽見，受難者前輩仍然在問：『誰殺了我的朋友。』在白色恐怖景美紀念園區揭牌的時候，受難者前輩也在問：『當年是誰告的密。』我們必須承認，過去政府一直沒有做到系統性的真相調查，沒有釐清加害者的責任。過去政府也沒有為政治受難者，建立司法平反的機制。」

她說，但依據相關單位函覆監察院指稱，陳文成命案、林義雄家屬命案仍有部分檔案因涉情報工作要延長30年，保密至137年6月30日，再檢討是否解密的情形，而拒絕全面公開，究竟法律理由何在？根據國家機密保護法第11條規定，縱使絕對機密也不得超過30年，國家機密至遲應於30年內開放應用。

蘇貞昌表示，他和蔡總統都關心政治檔案全面解密問題，為何要再延長30年，他會親自了解具體的問題出在哪裡後促成解密。

王美玉表示，從白色恐怖時期泰源事件當事人及其家屬因無法了解真相、還原事實，所造成傷痛是自由民主國家的恥辱，就戒嚴時期案件，政府最重要的事就是參考先進國家及民主轉型國家的經驗「真相還原，釐清責任」，政府全面公開檔案。（編輯：紀淑芳）1081220